Mundialista sorprende y tira a la basura la llegada de Manuel Pellegrini a la Roja: “La opción murió”

Hay muchas informaciones cruzadas sobre el futuro del entrenador chileno, que se debate entre el equipo nacional y Real Betis.

Por Carlos Silva Rojas

Manuel Pellegrini aún no decide su futuro.
Manuel Pellegrini es trending topic en Sevilla y en Chile. El nombre del entrenador nacional se repite mucho en ambos lugares, porque tanto Real Betis como la Selección están atentos a su futuro.

El director técnico de 72 años no ha sido para nada claro sobre la decisión final que tomará para su carrera, con la renovación en el cuadro andaluz dando vueltas y su sueño de tomar las riendas de la Roja.

La prensa española adelantó que ya hay un completo acuerdo entre Betis con Pellegrini, para extender su vínculo con el club hasta junio de 2027, situación que fue desmentida por el Ingeniero.

Patricio Yáñez se cuestiona la llegada de Manuel Pellegrini a la Selección

Mucho se ha hablado sobre el futuro de Manuel Pellegrini y uno de los que se sumó al debate fue Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura fue muy tajante.

El Pato, ex delantero de Betis, indicó que si el DT renueva con el equipo español es muy complicado que venga en algún momento a la Selección.

“Tú podrías haber pensado que todo lo que dijo de tener el sueño de terminar su carrera en la Selección… para qué renuevas”, dijo en primera instancia Yáñez.

Manuel Pellegrini aún no define su futuro. Foto: Raul Zamora/Photosport

“Si tienes un interés mínimo, independiente que acá no tenga ningún interlocutor válido ni en el Consejo de Presidentes y en la ANFP… Para qué renuevas. Yo creo que ya chao. La opción Pellegrini en la Selección murió“, cerró el mundialista de España 1982.

La última palabra la tiene Manuel Pellegrini, quien aún no se define del todo…

