Video: hinchas del Betis deliran con su “Dios” Pellegrini y exigen monumento en Sevilla

Salió humo blanco desde España y finalmente el Betis le dio tremendo portazo a la selección chilena. Manuel Pellegrini firmó su renovación y oficialmente seguirá en el equipo hasta 2027.

Por eso, los hinchas andaluces festejaron con todo la noticia, ya que de la mano del Ingeniero han vivido históricas campañas en España y Europa. El chileno es querido y no lo querían ver fuera del equipo.

Fue así que el corresponsal de RedGol, Kenotrotamundos Skechers Fútbol, se infiltró en los festejos de la fanaticada y habló con los efusicos hinchas. Ahí la consigna es una sola: Pellegrini eterno en Real Betis.

Así es la locura por Pellegrini en España

El amor por Manuel Pellegrini en Betis es tal, que los hinchas incluso piden un monumento para el entrenador que acaba de ser renovado hasta 2027. Así se consignó con ojos de RedGol en la misma ciudad de Sevilla.

“Pellegrini es mi Dios, el mio y el de todo Betis, el entrenador que ha roto todos los hitos en la historia del Betis. Más de cuatro años en competiciones europeas, Pellegrini es Dios del Betis y cualquiera que lo desmienta no sabe del fútbol”, dijo uno de ellos.

Ahí, el fanático fue interrumpido por otro mientras pedía un monumento para el chileno, quien exigió una calle en pleno Sevilla con el nombre del DT Chileno. Lo cierto es que Betis celebra la renovación de Pellegrini, justo en momentos en que sonaba fuerte en la Roja.

En lo deportivo, el Ingeniero celebró su renovación con el reciente triunfo por la Europa League. Como local, el elenco albiverde derrotó 2-1 al Utrecht, quedando quinto en la tabla (11 puntos), de un total de 36 equipos.