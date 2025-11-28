El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se prepara para el derbi de este domingo contra el Real Betis de Manuel Pellegrini, por la fecha 14 de La Liga de España, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Suazo será baja en el Sevilla por lesión, mientras Alexis está considerado, pero fuera del once titular, seguramente viniendo desde el banco.

En la previa del duelo, Sánchez dejó breves palabras en conversación con los canales oficiales de su club, dejando claro que ya está mentalizado en el clásico contra su histórico rival sevillano.

“Lo he vivido en otros clubes (clásico o derbis), también con mucha gente, con estadio llenos, pero este no lo he vivido nunca”, dijo Alexis Sánchez.

Alexis y Sevilla en modo guerrero para el derbi

El delantero chileno y pupilo de Matías Almeyda en el cuadro español sentencia que “espero que la gente del Sevilla venga a apoyar a sus guerreros, que vamos a jugarnos la vida el domingo”.

Asimismo, en redes sociales AS10 colgó fotos del penúltimo entrenamiento agregando “Alexis Sánchez Pizjuán. I’m Ready, Sevilla. Dicen que nunca se rinde. Focus”.

La probable formación del Sevilla es con Odysseas Vlachodimos en el arco; Juanlu, Marcao, Azpilicueta y Carmona en defensa; Agoumé y Batista Mendy; Ejuke, Peque y Alfon en mediocampo; Isaac Romero en delantera.

Eso sí, Alexis Sánchez aún tiene un entrenamiento para ganarse el puesto, aunque Matías Almeyda seguramente lo quiere llevar de a poquito, considerando que el chileno viene volviendo de una lesión.

