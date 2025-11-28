El Sevilla tiene relación con Chile y parte de eso radica en la presencia de Alexis Sánchez, el goleador histórico de la Roja, quien afina detalles para un partido muy importante del cuadro andaluz. Deben recibir al Real Betis en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en La Liga.

La escuadra adiestrada por Matías Almeyda no podrá contar con el chileno Gabriel Suazo, quien sufrió una lesión muscular. El Pelado fue consultado por la situación de AS10, quien acaba de anunciar su paternidad de una manera muy confusa junto a su pareja.

“A Alexis lo seguía como hincha de River cuando jugó. Me gustó mucho cada vez que actuaba en su selección. Marcaba una diferencia en esa selección de Chile que ganó cosas importantes”, dijo el ex DT de la Banda Sangre y de las Chivas de Guadalajara en México.

Matías Almeyda sabe que los derbis pueden influir mucho en la historia. (Alex Caparros/Getty Images).

Se refería a la Generación Dorada de la Roja, que llegó a conquistar el bicampeonato en la Copa América. “Después en cada club donde estuvo Alexis marcó diferencia. Para que llegue a los hermanos chilenos: tienen un jugador que ojalá muchos chilenos tengan esas ganas”, fue el deseo de Almeyda, quien llegó al Sevilla desde el AEK Atenas de Grecia.

Cree que el futuro del Equipo de Todos es positivo si se usa a Sánchez como ejemplo. “Tendrán esa mentalidad para que vuelva a ser lo que mostró en algún momento”, dijo el entrenador argentino. Sin ir más lejos, Chile quedó en el último lugar de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

DT del Sevilla aconseja a los jóvenes de Chile seguir el ejemplo de Alexis Sánchez

En el Sevilla, Alexis Sánchez rápidamente se erigió en un bastión del equipo, aunque no se metió en la citación de Chile para los últimos dos amistosos. A diferencia de su compañero Gabriel Suazo, capitán del equipo adiestrado por Nicolás Córdova.

Para Almeyda, el ejemplo de AS10 es muy necesario en nuestro país. “Tiene amor al fútbol, fútbol en pureza, real, ganas de jugar. Con la edad que tiene nos muestra eso”, apuntó el estratego trasandino. El tocopillano tiene 36 años. Y el 19 de diciembre cumplirá 37.

Alexis Sánchez lucha en la visita ante Espanyol, que le ganó a los de Nervión. (Alex Caparros/Getty Images).

“Es hablador, pero de los positivos. Me gusta, hablo mucho con él. Mañana ojalá que pueda participar como lo hace”, fue el deseo que tuvo Almeyda para el duelo ante los béticos, que por ahora están más arriba en la tabla que su clásico rival.

¿Cuándo se juega el derbi del Sevilla vs Betis por la fecha 24 de la Liga 25-26?

Sevilla recibirá al Betis en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán este domingo 28 de noviembre a contar de las 12:15 horas, según el horario de Chile continental.

Así quedaron el Sevilla y el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

El Betis marcha en el 5° puesto de la tabla de posiciones al cabo de 13 partidos jugados en La Liga 25-26, mientras que el Sevilla se ubica en el 11° puesto.