Universidad Católica está buscando sellar la clasificación a Copa Libertadores, pero también está pensando en como será la próxima temporada donde Branco Ampuero es uno de los jugadores cuyo contrato finaliza a fin de año.

En conversación con El Deportivo, el jugador se refirió a su presente con la Franja y también a lo que pasará con su futuro en el equipo que marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Ampuero y el fin de su contrato con la UC

El jugador fue consultado sobre si ha avanzado su renovación en el cuadro que dirige Daniel Garnero. “Creo que lo más sano es conversar una vez que termine el torneo. El foco tiene que estar sobre estos dos partidos que nos quedan, así que la renovación, por el momento, puede esperar”.

Asimismo, se refirió al impacto de Garnero en la banca. “Vino a descomprimir un camarín que no podía consolidarse con resultados. Lo que más rescato del profe es la confianza que depositó en nosotros. También la simpleza con lo que trabaja en la semana. Nos da los aspectos justos para poder rendir de la mejor manera. Ha tocado una tecla clave y el jugador lo ha entendido así”.

En la misma línea, se refirió a la presión de jugar la Copa Libertadores 2026. “Ya he tenido la posibilidad de jugar la Libertadores con el club. Es lo que necesita Universidad Católica y lo que necesitan los hinchas. Más allá de quienes continúen en el equipo, nosotros nos enfocamos en dejar al club en la Copa Libertadores”.

Ampuero también se refirió a la inauguración de Claro Arena. “Nos ha entregado un plus muy importante. El porcentaje de partidos ganados que tenía Universidad Católica en su casa antes del cierre del estadio era un número muy alto y ahora lo hemos podido sostener así”.

“Estamos muy felices de volver a nuestra casa. En los partidos los hinchas han hecho sentir la localía”, puntualizó.