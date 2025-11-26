Se termina el año y llega la hora de hacer balances. Coquimbo Unido ya es flamante campeón y se espera que estas dos últimas fechas Universidad Católica, Universidad de Chile y O’Higgins definan el Chile 2.

Pero, no solamente los equipos pelean por algo. También hay premiación individual y la organiza TNT Sports. Entre los premios que distribuirá la cadena televisiva, uno parece ser el máximo: el del “jugador crack 2025”.

Son diez los jugadores que pelean por aquel título: Charles Aránguiz (U. de Chile), Lucas Assadi (U. de Chile), Bruno Cabrera (Coquimbo Unido), Lucas Cepeda (Colo Colo), Sebastián Galani (Coquimbo Unido), Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Diego Sánchez (Coquimbo Unido), Leonardo Valencia (Audax Italiano), Matías Zaldivia (U. de Chile) y Fernando Zampedri (U. Católica).

ver también Con cambio de aforo y restricciones: así se jugará el U de Chile vs Coquimbo Unido

¿Posible ganador? El jugador de Coquimbo que dará pelea

Formado en Coquimbo Unido, Sebastián Galani llegó el 2019 a Universidad de Chile, en un mercado plagado de refuerzos nacionales. En el Romántico Viajero tuvo que vivir momentos complicados, peleando incluso por el descenso.

De hecho, una de las cosas por las que es recordado Sebastián Galani es por haber dado el pase con el que la U se salvó, precisamente, de descender, en 2021. El nominado a jugador crack le dio un pase, aquel 5 de diciembre, a Junior Fernandes, quien terminó de estampar la remontada por 3-2.

Sondeado por Universidad Católica, que en aquellos años se aburría de ganar los torneos nacionales, Galani recaló en San Carlos de Apoquindo en 2022. Pese a que su fichaje causó cierta sensación, terminó jugando apenas nueve encuentros con la Franja y a mitad de año lo dejaron partir a Coquimbo Unido.

Publicidad

Publicidad

Galani es el capitán de Coquimbo Unido | Photosport

Con dos años y medio en el club, el contrato de Sebastián Galani llegará a su fin esta temporada. Justo cuando el capitán de Coquimbo Unido viene de coronarse campeón y hacer historia con su club. Su renovación empieza a fraguarse.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el campeón, Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido, flamante campeón del fútbol chileno, tendrá un importante partido en el Estadio Nacional, el próximo martes 2 de diciembre, a las 20.00 horas.