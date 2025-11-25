Universidad de Chile se prepara para un trascendental encuentro por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, donde debe recibir a quien se coronó como campeón del torneo: Coquimbo Unido.

Esto, en medio de la lucha que tiene por darle caza a la Universidad Católica, por el cupo al Chile 2 en la Copa Libertadores 2026, donde los separan por tres puntos con dos partidos por jugar.

En ese sentido, el duelo de los azules y los piratas promete ser uno de los mejores de la fecha, pese a que fue programado para el martes 2 de diciembre, porque el fin de semana el Estadio Nacional estará ocupado por la Teletón.

Por lo mismo, las autoridades ya tienen un especial aforo confirmado para los hinchas bullangueros, porque hay una autorización de 45 mil personas, aunque hay malas noticias para los visitantes.

Los hinchas de la U llegarán en masa al Estadio Nacional. Foto: Jorge Loyola/Photosport

¿Cuál es el aforo de U de Chile vs Coquimbo Unido?

Así lo confirmó el medio Emisora Bullanguera, donde dejan en claro que el último partido como local de Universidad de Chile en la temporada 20205 será con un particular aforo.

Según el citado medio, “hay un aforo confirmado de 45 mil espectadores para el duelo en la comuna de Ñuñoa, donde se espera un estadio totalmente lleno”.

En ese sentido, también especifican medidas que han tomado las autoridades, las que, en este caso, no serán muy buenas para el actual monarca del fútbol chileno y sus seguidores.

“En detalles con las autoridades, el partido fue catalogado como clase B, además que se confirmó que será sin hinchas visitantes de Coquimbo Unido“, explican.

