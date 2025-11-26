Colo Colo está trabajando con todo para lo que será el partido más importante del año. El Cacique visitará a Cobresal en la próxima fecha en lo que se anticipa como una final por la clasificación a la Copa Sudamericana. Eso sí, con Arturo Vidal como un gran ausente.

En la goleada por 4 a 1 ante Unión La Calera, el King recibió una tarjeta amarilla que lo margina automáticamente del duelo. Una situación que lo lleva a tomar una radical y polémica decisión para el viaje a El Salvador.

Y es que pese a la importancia que tendrá el encuentro en el norte del país, el volante parece optar por ver todo a distancia. Es así como no acompañará al plantel en una instancia clave pensando en el cierre del centenario.

Arturo Vidal no viaja con Colo Colo para la “final” con Cobresal

Cuando Colo Colo más necesita estar unido para poder conseguir el único objetivo que le queda en una terrible temporada, Arturo Vidal se margina. El King quedó fuera del partido con Cobresal por acumulación de tarjetas amarillas, aunque llevará las cosas más allá.

Arturo Vidal quedó al margen del partido con Cobresal y no viajará con el plantel de Colo Colo. Foto: Photosport.

Este miércoles en Los Tenores de Radio ADN el periodista Cristián Alvarado reveló la decisión que se tomó con el volante. Esta no es otra que no acompañar al plantel en el viaje al norte y así quedarse en su casa mientras el resto saca adelante la tarea.

“Un Arturo Vidal que para el viernes está suspendido“, comenzó señalando el reportero albo antes de soltar la bomba. “No viaja a El Salvador en vuelo chárter“, dijo.

La situación no deja de sorprender, ya que el volante es uno -si es que no el más- de los referentes del actual plantel. Sin duda un gesto con el que se desmarca de lo que pase y con el que suma una nueva polémica.

Aunque en cuanto al juego, su aporte tampoco fue mucho en el último encuentro. La goleada ante Unión La Calera se llevó a cabo en el primer tiempo, el que miró desde la banca. Su ingreso desordenó al equipo y dejó en evidencia que los más jóvenes ya están un escalón más arriba en lo físico.

Arturo Vidal no viajará junto a sus compañeros para la gran final que tendrá Colo Colo por un lugar en Copa Sudamericana frente a Cobresal. El King mirará de lejos al Cacique en un partido donde pueden asegurar o dejar escapar el premio de consuelo que les queda en un año para el olvido.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Previo al duelo con Cobresal, Arturo Vidal ha logrado disputar 26 partidos oficiales en total en la temporada 2025 con Colo Colo. En ellos ha marcado 3 goles y ha aportado con 1 asistencia en los 1.764 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin Arturo Vidal, Colo Colo tendrá que ir a buscar los tres puntos a El Salvado contra Cobresal. La visita del Cacique a los Mineros está programada para este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas.

