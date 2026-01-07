Universidad de Chile está muy cerca de cerrar a su segundo refuerzo y todo indica que el elegido es Lucas Romero. Claro que esto trae como consecuencia la salida de Sebastián Rodríguez.

El Romántico Viajero se ha movido muy poco en el mercado, ya que solo tienen la llegada confirmada de Eduardo Vargas. Por esta razón, necesitan encontrar rápidamente los nombres que integren el plantel dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini.

Romero le abre la puerta de salida a Rodríguez

Si bien Juan Martín Lucero ha sonado con bastante fuerza en las últimas horas en Universidad de Chile, al parecer el segundo refuerzo será Lucas Romero. El volante paraguayo de 23 años juega en Recoleta de su país, además ha integrado la selección albirroja.

ver también Aseguran que Esteban Matus puede volver a ser opción en la U de Chile: “No hay rencor”

Claro que la llegada de Romero genera otro problema, que tiene relación con los cupos de extranjero, sobre todo considerando que la U tiene interés en Octavio Rivero y el mencionado Lucero. Por esta razón, hay un foráneo que tendrá que hacer sus maletas en La Cisterna.

Sebastián Rodríguez llegó a mediados de 2025 a Universidad de Chile, proveniente de Montevideo City Torque. Sin embargo, no pudo ser una alternativa real a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz en el mediocampo. Jamás terminó de convencer.

Por lo anterior, considerando que los otros extranjeros son Leandro Fernández, Franco Calderón y Felipe Salomoni, es que Rodríguez sería el candidato a irse. Además, el uruguayo está en la lista de los cortados de Paqui Meneghini de acuerdo a Emisora Bullanguera.

Publicidad

Publicidad

Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez como campeones de la Supercopa. Imagen: Photosport

Vale recordar que los clubes chilenos pueden tener como máximo a seis extranjeros en el plantel y solo cinco de ellos pueden estar en cancha en simultáneo. Por ahora, la U tiene dos cupos disponibles luego de la salida de Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, aunque podrían ser tres de confirmarse el adiós de Sebastián Rodríguez.