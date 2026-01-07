Universidad de Chile tiene todo encaminado para sumar un nuevo refuerzo en el mercado de fichajes para la temporada 2026, con el nombre del volante Lucas Romero.

El paraguayo, de quien se venía hablando hace varias semanas, tiene hasta listo el viaje a Chile para transformarse en nuevo jugador de la U, según confirman los medios en su país.

Luego de llegar a un acuerdo de un préstamo de un año con opción de compra, el Club Recoleta de Paraguay abrió las puertas para la negociación, de manera que tiene luz verde.

En ese sentido, aseguran que ya tiene las maletas listas para trasladarse a Santiago, por lo que vendrá con su representante para cerrar los últimos detalles de la operación.

El volante paraguayo viene del Recoleta de su país.

¿Cuándo viaja Lucas Romero a Chile?

Lucas Romero será el nuevo refuerzo de Universidad de Chile, según informaciones de diversos medios en Paraguay, donde hasta el martes lo daban un “99% cerrado” en los azules.

En ese sentido, se espera que durante las próximas horas realice el viaje definitivo para firmar su préstamo al país, donde Paqui Meneghini lo quiere entrenando cuando antes en la pretemporada.

“Lucas Romero es nuevo jugador de U de Chile: Va a préstamo por un año, viajará con su representante Regis Márques entre jueves o viernes rumbo a Santiago de Chile”, destacan en el programa “Futbol a lo grande” de Paraguay.

El camino se le abrió a Romero en la U, una vez que se decidió la salida de Sebastián Rodríguez, el uruguayo que será enviado a préstamo al no ser considerado por Meneghini.

