Universidad Católica tuvo que trabajar bastante para poder vencer a Deportes Concepción en el Claro Arena. Los cruzados se impusieron gracias a dos goles bien adentrados en el partido, con Fernando Zampedri a los 51’ y Justo Giani a los 71’ desbalanceando el duelo a su favor.

Pese a las expectativas que hay en torno al equipo dirigido por Daniel Garnero en este 2026, lo cierto es que todavía no se ve una versión de la UC que convenza del todo al medio.

El propio DT de los cruzados abordó esto en la conferencia de prensa post partido, donde se mandó una declaración que sonó mucho a un pedir más refuerzos a la dirigencia.

ver también La UC oficializa la sorpresiva ausencia de Daniel González: “Procedimiento quirúrgico…”

¿Garnero quiere más fichajes en la UC?

Luego de la victoria ante el León de Collao el entrenador aseguró a los medios que “nos costó abrir el marcador. Tuvimos momentos muy buenos, ellos también. Sabíamos que si les dábamos la pelota la íbamos a sufrir”.

“El primer tiempo fue un poco para cada uno, no tuvimos efectividad y la estuvimos peleando. En el segundo, con un poco más de precisión, acertando más, llegamos con más claridad. Abrimos el marcador y ganamos”, agregó.

Daniel Garnero aseguró que en Universidad Católica no les sobra nada para afrontar este 2026. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, Garnero avisó que “me gusta el plantel que tenemos. No nos sobra nada, pero hay gente de experiencia, jóvenes, queremos ir sumando minutos. Estoy contento con el ingreso de Nicolás L’Huillier”.

Con este triunfo la UC saltó al tercer puesto del torneo con cuatro unidades, a dos del líder O’Higgins.

ver también DT de Deportes Concepción habla en tono de emergencia tras perder ante la UC: “No nos está alcanzando, necesitamos…”

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán a la cancha ante Cobresal el sábado 14 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio El Cobre. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

Publicidad