Universidad Católica se encuentra definiendo lo que será esta temporada, donde vivió una dura derrota en la final de Copa Chile frente a Coquimbo y comenzó con un empate la Liga de Primera. Ante esto, el cuadro tomó una importante decisión y un volante se despide esta temporada.

En ese contexto, un Benjamín Argandoña, un joven canterano de la escuadra se despide de los Cruzados como jugador libre y ficha por Unión La Calera, según revela Punto Cruzado.

Los otros canteranos que se despiden de la UC

Entre los jugadores que no se quedan en la precordillera se encuentran David Salazar quien se marchó al Inter Concepción de la Tercera B. Por otra parte, Joan Orellana jugará a préstamo en Deportes La Serena, a quien también podría sumar Nicolás Letelier.

Mientras que otro canterano de la Franja, Leonardo Troncoso se sumó a Deportes Iquique donde ya firmó su primer contrato profesional.

Universidad Católica se reforzó este 2026

El equipo que dirige Daniel Garnero comenzó a reforzarse para lo que será una intensa temporada en donde enfrentarán la Copa Libertadores y donde también buscarán el título en la Liga de Primera.

Ante esto, el cuadro anunció las incorporaciones de Bernardo Cerezo (Ñublense), Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Justo Giani (Aldosivi), Jimmy Martínez (Huachipato), Juan Ignacio Díaz (O’Higgins) y el jugador joven Martín Gómez, quien se sumó al futbol joven del club y al primer equipo para potenciar su crecimiento en la escuadra.

