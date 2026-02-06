En los medios de comunicación hay una discusión eterna entre futbolistas y periodistas sobre el conocimiento del fútbol. Sebastián Roco y Fernando Solabarrieta le sumaron un capítulo más al debate.

En el último tiempo son muchos los ex jugadores que tras colgar los botines, han tomado un micrófono y han comenzado a hacer carrera en diversas plataformas. De vez en cuando, cuando no coinciden con los comunicadores, surge más del alguna chispa sobre la experiencia de estar en un terreno de juego.

La discusión de Roco y Solabarrieta

Fernando Solabarrieta y Sebastián Roco comparten panel en algunas ocasiones en el programa Marca Personal de Radio La Metro. Ahí, discuten sobre diversos temas alrededor del balón. Claro que en esta ocasión, terminaron enfrentados sobre conocimientos de este deporte.

“Él se mete en el fútbol y no maneja tanto el fútbol”, comenzó diciendo Roco. “Para para, él sabe de todos los deportes. No te metai en tonteras, pero mira la hueá que dijo”, defendió Luka Tudor a su compañero de panel. “Me ninguneó que no sé de fútbol”, agregó Solabarrieta.

Roco no se detuvo y argumentó. “Él sabe de historia de fútbol, mucho, como todos los periodistas que saben mucho de estadística, pero mételos a una pizarrita, que vaya interpretando cositas, la toma de decisiones. Tirémosle una pelotita, vamos a jugar un partidito y ahí claramente que…“, indicó.

Fernando Solabarrieta no se quedó callado y respondió de dura manera, enrostrándole a Sebastián Roco su pasado como duro defensor. “Lo tuyo era punta para arriba. Qué tan difícil es esa hueá”, contragolpeó el periodista al ex Cobreloa y Santiago Wanderers, entre otros.

Más allá de la discusión, la conversación entre los integrantes de Marca Personal fue con una dosis de humor. Claro que el debate está instalado hace años sobre la sabiduría de fútbol de los periodistas. Probablemente esta no sea la última controversia al respecto.