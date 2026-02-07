No hubo duelo de chilenos. El arquero Brayan Cortés llegaba hasta Avellaneda exponiendo su racha de tres juegos con Argentinos Juniors sin recibir goles, y lo hacía ante un rival de linaje como Racing Club, que volvió a dejar fuera de la citación a Damián Pizarro.

El iquiqueño lleva 270 minutos sin que le convirtieran en una campaña donde su equipo llevaba una victoria y dos empates; sin embargo, todos los buenos antecedentes que exhibió el nacional en el pasado, de poco le sirvieron ante “La Academia”.

Brayan Cortés pierde el invicto con Argentinos Juniors

Fue en el minuto 20 del primer tiempo que se rompió el registro del chileno. Un centro por la izquierda de Gabriel Rojas, le cayó a Tomás Conechny que con un cabezazo por entre las piernas del ex Colo Colo abrió el marcador a favor de Racing.

Pero la tarde no fue de las mejores ni para Cortés ni Argentinos, que tuvo en cancha a Leandro Fernández desde el minuto 68. Sobre el final del primer tiempo, apareció Santiago Solari con un potente remate alto para vencer la valla del “Bicho”.

Si bien al comienzo del segundo lapso, el equipo de La Paternal logró descontar mediante Erik Godoy a los 47′, no fue suficiente para revertir el marcador. De esta forma, la escuadra que dirige Nicolás Diez sufre su primera derrota en el Apertura 2026 en Argentina.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Con este resultado, Argentinos Juniors de Cortés se queda en el séptimo puesto del Grupo B con cinco puntos; mientras que el Racing de Pizarro sumó sus primeras tres unidades de la temporada y sale del fondo de la clasificación.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la quinta fecha del fútbol argentino, el cuadro del ex Colo Colo será local en el Estadio Diego Maradona ante River Plate del nacional Paulo Díaz, el próximo jueves 12 de febrero a las 21:15 horas. La Academia, en tanto, visitará a Banfield el sábado 14 desde las 17:30 horas.

