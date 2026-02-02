En este mercado Brayan Cortés y Leandro Fernández arribaron a Argentinos Juniors. Lo que pocos sabían, es que Claudio Borghijugó un rol fundamental en estos traspasos.

Cortés si bien pertenece a Colo Colo, pasó su último semestre a préstamo en Peñarol. El deseo del arquero era seguir en el extranjero, por lo que esta vez salió cedido al Bicho. Fernández no fue considerado por Paqui Meneghini en U. de Chile y también fue recibido en La Paternal.

La opinión de Bichi Borghi

Claudio Borghi es un verdadero ídolo en Argentinos Juniors. Como jugador ganó la Copa Libertadores de 1985 venciendo en la final a América de Cali, cayendo posteriormente en la Copa Intercontinental ante Juventus. Como entrenador, ganó la liga argentina en 2010.

Hasta el día de hoy Borghi está ligado con el Bicho, por lo que desde el club decidieron llamar al tetracampeón con Colo Colo y preguntarle por Cortés y Fernández antes de ficharlos. El Bichi dio buenas referencias de ambos jugadores.

“No fui el que los contactó ni dateó. En el club me preguntaron por ellos cuando estaban en tratativas. De Cortés dije que era un arquero de nivel de selección y que nunca supe que había tenido algún problema interno“, comenzó explicando Borghi en LUN.

“De Leandro me preguntaron si él se había portado bien en Chile y yo les dije que sí, cero problemas. Nada más que eso dije”, agregó Borghi sobre el delantero que estuvo durante tres años en Universidad de Chile.

Las referencias de Claudio Borghi fueron muy escuchadas por Argentinos Juniors, ya que ambos jugadores terminaron fichando en el club de La Paternal. Cortés y Fernández le deben una al Bichi por su buena recomendación al Bicho.