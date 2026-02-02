Claudio Borghi dejó una huella muy grande en Colo Colo y, cada cierto tiempo, los hinchas piden su regreso al Monumental. Sin importar los años que lleve lejos de la cancha, sigue siendo el favorito de muchos.

El Bichi no dirige desde el 2016, cuando salió de Liga de Quito. En los últimos años, se instaló en TV como comentarista deportivo en TNT Sports y ahora en ESPN, aunque ha coqueteado con un posible regreso al banco. ¿Volvería al Cacique? Eso se lo contestó a LUN.

“Esa es la pregunta que todos me hacen apenas piso el Monumental. Hay muchos hinchas que me ven como si aún fuera el entrenador, y otros que me ven como el futuro entrenador de Colo Colo“, contó.

“Pero es hora de decirlo claramente y con todas sus letras, sigo siendo indio, hincha del club, pero ya estoy jubilado como entrenador de Colo Colo. No sigo siendo el DT del equipo y no lo voy a ser en el futuro”, declaró.

ver también Piden la salida de Fernando Ortiz y ya ven a Gustavo Álvarez en Colo Colo: “Es una buena…”

Claudio Borghi destaca volver alguna vez a Colo Colo: “Todo lo que hice…”

“Todo lo que yo hice fue hace 20 años y es bueno que los hinchas lo asuman, como lo he asumido yo a mi edad“, fue el mensaje de Bichi Borghi.

Actualmente, es comentarista deportivo en ESPN y Radio Futuro, y forma parte de un programa de Picado TV que crearon sus hijos. “Pero es por ahora. No sé cuánto durará. Supongo que hasta que se aburran de mí…“, relató el ex DT del Cacique.

Publicidad