Víctor Rivero cuenta la clave para dejar en ridículo a Colo Colo: “Ganarle la espalda a los laterales”

Víctor Rivero viene trabajando muy bien a Deportes Limache. Si bien el año pasado le costó un poco en el torneo nacional adaptarse a la categoría, todos coincidían que mostraba buen juego y no debió pelear el descenso.

De hecho, por algo llegaron a la final de la Copa Chile, siendo la Cenicienta de ese torneo en el que dejaron en el camino al súper Coquimbo de Esteban González.

Para el debut en el torneo, el técnico tenía clarito el plan para enfrentar a Colo Colo y entendía dónde estaban las mayores falencias que muestra el cuadro de Fernando Ortiz.

“Es un equipo ofensivo de elevar bastante a los laterales y de meter hacia adentro los extremos”, señaló en Voz Cacique, entendiendo que se desprotegía demasiado en defensa.

Limache leyó bien los errores de Colo Colo en las bandas

Limache superó a los laterales de Colo Colo

Eso llevaba a que los jugadores que corrían por fuera, como Matías Fernández y Erick Wiemberg, no estuvieran parados defensivamente lo que pudo aprovechar el elenco tomatero.

Rivero agregó que ellos debían “recuperar en zona media para tratar de ganarle la espalda a los laterales”, sabiendo que eso iba a provocar un caos en la retaguardia del Popular.

Esto para que “quedaran mano a mano nuestros extremos con los dos centrales o con el volante de contención. Aprovechar ese riesgo”.

Sin duda, una estrategia pensada, planificada y que muestra el profesionalismo de Rivero, mientras al otro lado Ortiz pareció no haber visto ningún partido de Limache que tiene una idea que maneja a la perfección.

