El delantero chileno-inglés Ben Brereton se encuentra viviendo un gran momento en Inglaterra dejando atrás un complejo 2025, ya que tras positivas actuaciones junto al Derby County, el jugador es candidato al premio del mejor jugador del mes en el EFL Championship de Inglaterra.

El jugador de la Roja tuvo un complejo 2025 donde fue muy cuestionado por sus actuaciones junto a los Rams, pero esto se suma a lo mal que lo ha pasado en los últimos años donde no ha podido posicionarse en ninguno de los equipos por los que ha pasado.

Sin embargo, este 2026 parece ser más amigable con el atacante nacional, luego de que en siete encuentros disputados en el primer mes de año ha anotado en 3 oportunidades y ha entregado tres asistencias junto a escuadra.

El futuro de Ben Brereton

El delantero se encuentra a préstamo en el Derby County desde Southampton, club dueño de su pase, por lo que una vez que termine la temporada se definirá que pasará con Ben.

Junto a “Los Santos” Brereton no ha podido afianzarse y ha sido enviado a múltiples cesiones. Pero ante esto, surgió la opción de la MLS donde el periodista Luca Bendoni reveló que Toronto FC estaba interesado en el jugador de la Roja, pero no serían los únicos, ya que el medio RTI Esporte reveló que el Corinthians también lo tenía en su radar.

El jugador lleva un positivo 2026 junto a los Rams. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

ver también La última gran diferencia de Arturo Vidal con Fernando Ortiz que enreda a Colo Colo: “Creo que…”

Asimismo, el medio FLW señaló que el Southampton ve con buenos ojos una posible salida debido a la falta de continuidad y su elevado salario, ya que “a pesar de jugar regularmente bajo el mando de John Eustace, las cosas no le están funcionando bien a Brereton en Pride Park, y una mudanza al otro lado del Océano Atlántico, a Canadá o Brasil, podría darle una nueva oportunidad de vida”.

En la misma línea añaden que semanalmente, según Capology, se estima que Derby pagará £25,000 del salario de £35,000 por semana de Brereton Díaz, “una gran parte de la masa salarial podría eliminarse si se concreta un traspaso del chileno”, señalaron.