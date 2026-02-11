El comienzo del 2026 fue muy positivo para el delantero chileno Ben Brereton Díaz, que luego de una segunda parte del 2025 muy irregular en su paso por Derby County, se reencontró con los goles y los buenos rendimientos.

En los ocho encuentros que disputó el nacional en los primeros dos meses, no sólo se volvió titular indiscutido, sino también se reencontró con las redes gracias a sus tres anotaciones, además de generar tres asistencias.

Es durante su buen presente en Inglaterra, que el medio local Football League World reveló un listado de los futbolistas mejor pagados en el Championship, la segunda división, y entre los nombres más destacados aparece el de Ben Brereton.

ver también ¿Dejará Inglaterra? Brereton vive un gran momento y estos clubes buscarían su fichaje

Ben Brereton de los mejores pagados del Championship

Según la publicación, el seleccionado nacional aparece en la cima de los con mayor sueldo del Derby County, junto a sus compañeros Sammie Szmodics y Carlton Morris, ubicándose de paso en el Top 30 de toda la categoría en Inglaterra.

En cuanto a los datos concretos, Ben Brereton percibe cada siete días un salario de 25 mil libras esterlinas, es decir, $29 millones de pesos chilenos. Si sacamos cuentas, cada 30 días, le depositan en su cuenta corriente un total de 100 mil libras, o sea, $116 millones de pesos.

Sin embargo, el atacante está muy lejos del Top 3 global de salarios en la categoría, donde el mejor sueldo lo percibe el volante Harry Winks, del Leicester City, que gana 360 mil libras, es decir, más de $420 millones de pesos.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la jornada 32 del Championship, el Derby County de Ben Brereton recibirá en Pride Park al Swansea galés, en duelo a disputarse este sábado 14 de febrero desde las 12:00 horas (de Chile)

Así están en la Tabla de Posiciones