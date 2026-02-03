Ben Brereton y Lawrence Vigouroux vivieron una dulce jornada en el fútbol de Inglaterra. De hecho, fueron destacados en el equipo ideal de la fecha 30 de la Championship.

Los chilenos luchan en la segunda categoría inglesa con sus respectivos equipos para llegar a la Premier League. Si bien ni Derby County ni Swansea City han tenido campañas demasiado buenas, todavía tienen la opción de ascender llegando a los playoffs.

Brereton y Vigouroux brillan

En la última fecha de la Championship, Ben Brereton volvió a hacerse presente en el marcados. Si bien al delantero le costó en un inicio en su llegada al Derby County, poco a poco a ido metiéndose en el equipo y siendo importante en el esquema.

ver también Brutales tapadas de Vigouroux, Inglaterra impactada: “Quedamos sin palabras, notable el chileno”

En la victoria por 5-0 ante Bristol City, Brereton anotó un gol. Con este tanto, el atacante de la selección chilena llegó a 2 anotaciones y 3 asistencias en los últimos 5 partidos, lo que ratifica su alza en la segunda categoría de Inglaterra.

Lawrence Vigouroux es un inamovible en Swansea City. De hecho, ha jugado las 30 fechas de la Championship, lo que demuestra su regularidad en el club. En la última jornada vencieron por 2-0 a Watford, con el meta nacional consiguiendo su octava valla en cero de la temporada.

Las presentaciones de los chilenos no pasaron desapercibidas para los especialistas y desde la cuenta oficial de la Championship incluyeron a ambos chilenos en el equipo ideal de la fecha 30. Esto ratifica el buen presente de los nacionales.

Publicidad

Publicidad

Imagen: Instagram

Mientras Derby County de Brereton se ubica en el 7° lugar con 45 puntos, el Swansea está en el 15° puesto con 39 unidades. Restan 16 fechas para el final del campeonato inglés y cualquier cosa puede pasar con los chilenos.