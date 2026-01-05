El Swansea de Lawrence Vigouroux perdió 2-1 contra Millwall por la fecha 26 de la Championship de Inglaterra. Si bien el resultado no fue positivo, la derrota pudo ser mucho peor de no ser por el arquero británico de la selección chilena.

Es que Vigouroux regaló cinco tapadas este pasado fin de semana, cada una mejor que la otra, incluyendo dos paradones dobles. Con 32 años, el portero se luce semana a semana, por lejos en la segunda división de Inglaterra, haciendo mérito para un equipo de mayor envergadura.

Y fue propia cuenta de la English Football League, el organismo que rige los destinos de la Championship, la League One y la League Two, la segunda, tercera y cuarta categoría respectivamente del balompié en Inglaterra, quien alucinó con sus acciones.

Brutal actuación, gigantes elogios para Vigouroux

“¿Cómo ha salvado eso?“, publicó la la EFL en un video con el recuento de las brillantes e increíbles tapadas de Vigouroux contra Millwall. En el post agregan que “quedamos sin palabras para describir a Lawrence Vigouroux. Otra actuación notable del chileno“.

En otra publicación el Swansea destaca particularmente una doble tapada en la que ataja abajo y se reintegra veloz como felino para responder en segunda instancia con la mano en un achique brutal, junto a otra volada en un cabezazo: “esfuerzo hercúleo (de gran fuerza y vigoroso)”, festejan.

Sin duda buenas noticias para el fútbol chileno, considerando que Vigouroux silenciosamente se convirtió en el arquero titular de la selección chilena, ganándole el lugar a Brayan Cortés tras el retiro de Claudio Bravo.

Y no es menor, considerando que el meta está en su mejor momento, en la mejor edad para los arqueros en lo que respecta a físico y experiencia. Y todo apunta a que está haciendo méritos suficientes para ser un arquero de Premier League a corto plazo.