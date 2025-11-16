Claudio Bravo mira con esperanzas el futuro de la selección chilena tras la victoria frente a Rusia, en el duelo amistoso jugado en Sochi. El ex capitán de La Roja valoró la efectividad frente al arco rival y respaldó a Lawrence Vigouroux en la portería.

“Me tocó ver a la selección ayer. Es un triunfo que consolida el tema grupal, el tema anímico, más allá del tema de que no te toca estar haciendo partidos preparatorios para la Copa del Mundo que es próximamente“, dijo Bravo en Radio ADN.

El ex arquero agregó que “estos partidos refuerzan otras cosas. A nivel de juego creo que a lo mejor se queda muy corto, porque prácticamente tiene muy pocas ocasiones de gol. Lo bueno es que las dos que tuvo las concretó en la primera parte“.

Bravo y espaldarazo a Vigouroux

Eso sí, Bravo complementó “pero me hubiese gustado ver a un Chile más agresivo, teniendo más el balón, no metido atrás y corriendo detrás de la pelota. Pero creo que el resultado se esconde en otro tipo de situaciones“.

Puntualmente sobre Vigouroux, el bicampeón de América manifestó que “nunca tuve la posibilidad de estar con él o de trabajar juntos, pero sí el primer partido que le vi en vivo me dejó esa grata sensación de generar cosas. Creo que en la posición donde él se desempeña y más en una selección, tienes que transmitir. Él genera tranquilidad y eso es muy bueno“.

Bravo sentenció que “los tres arqueros que están para mí tienen mucho potencial. Vigouroux es mayor que los otros dos, pero Thomas Gillier también es una buena carta. No lo vamos a saber hasta que le toque jugar en la selección. Me encantaría verlo competir y jugar, pero ahora hay alguien que lo está haciendo bien, que está transmitiendo buenas sensaciones y tendrá que esperar“.

La selección chilena vuelve a la acción este martes en el segundo y último amistoso de la fecha FIFa contra Perú, en un nuevo Clásico del Pacífico.