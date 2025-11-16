Ben Brereton disfruta en la selección chilena tras regresar a La Roja tras la salida de Ricardo Gareca de la banca y el arribo de Nicolás Córdova como entrenador interino. El inglés fue cortado por el argentino y de vuelta ha respondido: dos goles en dos partidos.

“Obviamente quiero jugar por Chile, entonces cuando no venía era obvio que quería jugar por la selección y ahora estoy muy feliz de estar de vuelta con los muchachos. He disfrutado del último y anterior viaje“, dijo Brereton en declaraciones recogidas por Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

El delantero agregó que “ha sido muy divertido y hemos conseguido buenos resultados, así que ha sido una concentración feliz, todos estamos contentos y emocionados por el futuro“.

Respecto a sus goles contra Perú y Rusia, Ben se mantiene humilde y piensa en lo colectivo por sobre lo individual.

“Esto se trata del equipo y queremos ganar y tener buenas actuaciones. Pero estoy muy contento de haber marcado gol en el partido contra Perú y ante Rusia anoche. En lo personal es muy bueno, mi familia estaba muy contenta en Inglaterra y Chile“, expuso.

Brereton y sus dos goles en dos partidos: Ben se mantiene humilde y mira lo colectivo

Añade que “así que es algo brillante para mí, pero ahora estamos concentrados en el nuevo partido contra Perú para alcanzar tres victorias consecutivas y conseguir más vibras positivas en el plantel. Estamos emocionados“.

“Siempre que vengo a Chile los compañeros son increíbles. Es un buen grupo, puedes verlo dentro y fuera de la cancha. Hay unión y damos pasos hacia adelante. Todos estamos decepcionados de no haber clasificado al Mundial, pero dimos vuelta la página y ahora nos centramos en lo que tenemos por delante. Siento que los últimos tres partidos han sido realmente buenos“, sentenció Brereton.

La selección chilena vuelve a la acción este martes 18 de noviembre, en el amistoso contra Perú en nuevo Clásico del Pacífico, desde las 14:00 horas en Socchi.

