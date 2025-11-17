Formación inédita en la Roja: Los cambios que prepara Nico Córdova para clásico contra Perú

La selección chilena busca cerrar de la mejor manera el 2025. Por lo mismo, el elenco dirigido por Nicolás Córdova quiere sumar un nuevo triunfo en la fecha FIFA ante Perú.

Este martes la Roja salta al Estadio Olímpico Fisht de Sochi con el objetivo de estirar la buena racha conseguido en los últimos partidos. Además es la oportunidad para que los jugadores puedan mostrarse de cara a lo que será el próximo proceso y que sigue a la espera de Manuel Pellegrini.

Por lo mismo, Córdova toma una importante decisión para el encuentro ante el Rímac. Según indicaron en ESPN F360 el DT prepara una formación muy distinta a lo realizado ante Rusia para justamente darle minutos a todos.

“Quiere probar la mayor cantidad de jugadores posibles, en especial los que no tuvieron minutos ante Rusia. Se podría cambiar de formación y hasta utilizar el 4-3-3 que acostumbró en varios partidos”, recalcó Felipe Labbé. Incluso se deslizó que podrían ser del arranque nombres como Thomas Gillier, Felpe Loyola y Benjamín Kuscevic que fueron suplente en el duelo del pasado sábado.

Tras ello, fue Jean Beausejour el que tomó la palabra y recalcó lo que debe mejorar el equipo nacional en la nueva edición del “Clásico del Pacífico”

“Chile debería ser el dominador y Perú ser el encargado de contragolpear. Por los nombres, quedó en deuda ante Rusia. Hubo contundencia, pero falta funcionamiento. Lo que sí se encontró en ese partido que se disputó en el pasado amistoso ante Perú”, apuntó el Bicampeón de América.

¿A qué hora juega Chile vs Perú?

El cierre de la fecha FIFA se registra este martes 18 de noviembre. La Roja saltará a la cancha a las 14:00 horas y se medirá ante Perú en el último partido de selecciones del año.

El encuentro será transmitido gratis por Chilevisión y por el cable en ESPN. Además estará disponible la opción de Chilevisión.cl, Pluto TV y Disney+.

