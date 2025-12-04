El futuro de la selección chilena todavía está en duda, porque el máximo candidato para la banca de la Roja, Manuel Pellegrini, decidió extender su contrato hasta junio de 2027 con Real Betis.

Debido a la nueva negativa del Ingeniero, quien avisó que no vendrá a Chile hasta que Pablo Milad se vaya de la ANFP, todo apunta a que Nicolás Córdova se mantendrá como DT de la adulta.

El jefe de las selecciones menores dijo que no pretende seguir como interino, pero al no tener competencia oficial entre 2026 y 2027, todo hace pensar que lo dejarán en el puesto.

Reinaldo Navia no quiere que siga Nicolás Córdova en la Roja

El ex delantero de la selección chilena Reinaldo Navia era uno de los pocos que respaldaba a Nicolás Córdova, sin embargo, el Choro se cansó de las métricas y no quiere que el estratega siga en el cargo.

“Creo que Córdova ha tenido oportunidades y no ha dado el ancho. Lo conozco, fuimos compañeros, es más, hasta una vez me llamó el Nico porque le tiré una cortita por redes sociales, cuando recién comenzaba… Me llevo muy bien con él, tuvimos al mismo representante, el Pájaro Rubio, convivimos mucho. Pero una cosa que me caracteriza, y por lo que me dicen el Choro, es que no tengo pelos en la lengua y digo las cosas como son”, dijo Navia en el programa Grítalo América de radio ADN.

Reinaldo Navia criticó a Nicolás Córdova. Foto: Luis Quinteros/Photosport

“Yo creo que si queremos tener éxito, seguir clasificando a los mundiales, tenemos que tener un técnico estable, darle tiempo, porque los procesos de Selección son de largo plazo”, agregó Navia.

Por último, Reinaldo Navia piensa que Nicolás Córdova no debe seguir como interino en la Selección.

“Nico ha tenido oportunidades, no me gusta decir interino, ha tenido la opción de dirigir a la selección mayor y lamentablemente se ha topado con un cambio de generación y no tiene la materia prima como para poder sobresalir y competir”, cerró.