La selección chilena no pasa por su mejor momento y Nicolás Córdova la dirige de forma interina. Reinaldo Navia, uno que bien sabe lo que es defender La Roja, habló sobre este presente.

La actualidad a nivel de selecciones, más allá de la mayor, no es bueno. El Mundial Sub 20 terminó siendo decepción y en el Sub 17, Chile quedó eliminado en la fase de grupos. Desde la dirigencia encabezada por Pablo Milad, hasta los técnicos, son foco de duros cuestionamientos.

El análisis de Reinaldo Navia

Reinaldo Marcelino Navia fue seleccionado entre 1999 y 2007. Pese a que también estuvo en un momento difícil, pudo destacar y ganarse el cariño de los hinchas de La Roja. Desde su retiro del fútbol en 2012, ha estado radicado en México y a la distancia, lamenta lo que pasa en Chile.

“Necesita trabajar más, darle más oportunidades a los jóvenes, trabajar bien en las divisiones menores de clubes y selección, tomar ya la decisión y contratar un técnico para que empiece este proceso, que va a ser largo, y darle continuidad”, explicó Navia a Radio ADN.

Por ahora, Nicolás Córdova sigue al mando de forma interina. Si bien Manuel Pellegrini es el principal candidato de los hinchas, no hay acercamientos concretos. Navia indicó que, más allá de quién esté al mando, el medio en general debe respaldar al entrenador.

“Hemos fallado en eso, en la continuidad, en creer en algún proceso con un técnico. Nos hemos vuelto igual que varios países: resultadistas. Tenemos que creer en el técnico que se contrata, sea Nicolás Córdova o el que vayan a traer“, cerró el Choro Navia.

Córdova no ha obtenido buenos resultados como técnico a nivel juvenil y con La Roja adulta, pero también una de las opciones es que él lidere el nuevo proceso. Pese a los cuestionamientos que ha recibido, Reinaldo Navia quiere apoyo para él o para el DT que venga.