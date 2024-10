Reinaldo Navia recalcó que esta modalidad no aporta en el equipo nacional y que tapa nuevos talentos.

Referente de la Roja reclama por los nacionalizados en la selección: “No me toco verlo nunca”

La selección chilena afina los últimos detalles para una doble fecha de Eliminatorias que será determinante para Ricardo Gareca. La Roja debe enfrentar a Brasil y Colombia, y además debe sumar para mantener el sueño de ir a clasificar al próximo mundial.

Momento crítico para el “Tigre” y que ha resaltado en esta nueva nómina donde aparecen nuevos nombres como Ulises Ortegoza. El argentino nacionalizado chileno asoma como el salvavidas en el mediocampo nacional.

Sin embargo, esto ha generado fuertes críticas sobre Gareca. En especial porque su única alternativa ha sido ocupar jugadores nacionalizados y no buscar dentro del campeonato nacional. Así lo deslizó Reinaldo Navia, quien se mostró en desacuerdo en la decisión del DT.

“El mal momento es en base a todo, desde las divisiones inferiores hasta la cantidad de extranjeros en el campeonato. Escuchaba el otro día que ya empezaron las críticas porque empezamos a agarrar la modalidad de los naturalizados. De que la selección se esta componiendo de muchos argentinos”, lanzó de entrada en el programa Pelota Parada.

Tras ello, el “Choro” Navia expresó su parecer sobre esta decisión de Gareca. “Esto no me tocó verlo nunca. Uno que otro jugador por ahí. Pero empecemos busquemos y recurrir a jugadores extranjeros yo creo que no, porque por algo es la selección nacional”, sentenció.

¿Cuándo juega Chile?

En esta fecha de Eliminatorias de octubre, la selección chilena debe jugar ante Brasil este jueves 10 de octubre a las 21:30 horas en el Estadio Nacional. Luego el martes 15 visita a Colombia en el Estadio Roberto Meléndez de Barranquilla a las 17:30 horas.

Cabe consignar que ambos encuentros serán transmitidos por señal abierta por Chilevisión, por el cable a través de ESPN y vía streaming con Disney+ y PlutoTV.