Chile enfrenta una nueva semana de Eliminatorias. Un llamado de emergencia por Ricardo Gareca desató una potente reflexión de Fernando Solabarrieta sobre los argentinos en La Roja.

Luego de las bajas de Gabriel Suazo y Marcelino Núñez, el Tigre decidió nominar a Ulises Ortegoza. El jugador de 27 años milita en Talleres de Córdoba y si bien nació en Argentina, tiene nacionalidad chilena por su abuela materna.

La reflexión de Fernando Solabarrieta por los argentinos en Chile

Debido a la nominación de Ortegoza, Fernando Solabarrieta decidió realizar una potente reflexión en el programa Marca Personal sobre la presencia de jugadores nacidos al otro lado de la Cordillera de los Andes en Chile, incluso refiriéndose a la situación dirigencial de algunos clubes nacionales.

“Viene otro chileno argentino, tenemos técnico argentino, seis o siete jugadores de la liga argentina, queremos nacionalizar a Fernando Zampedri. En cualquier momento salimos con la albiceleste a jugar nosotros. Y el fútbol chileno está tomado por un montón de representantes argentinos, La Calera es un equipo argentino“, comenzó explicando el periodista en Radio La Metro.

Si bien la constitución y la FIFA permiten que jugadores como el caso de Ortegoza jueguen por Chile, Solabarrieta quizo ahondar en que si termina siendo representativo un seleccionado armado de esta manera.”Vamos un poco a la parte más seria. ¿Representa a nuestro fútbol esto? ¿Esto es nuestro fútbol? Pues si es así, listo, pongámoslo en cancha“, complementó.

“Cuidado que en el afán de ganar una vez hicimos trampa de manera que ha quedado en la historia del mundo, por buscar el atajo terminamos con un arquero (Robrto Rojas) cortado en el Maracaná. Si es por ganar a toda costa, bueno podemos hacerlo también, pero no sé ¿nos representa?”, indicó.

“¿Quién soy yo para contradecir una norma constitucional? Nadie, todo lo contrario, me alegra y me da gusto. La pregunta es ¿esa es tu selección chilena? ¿es un producto futbolístico de la selección chilena o no lo es?”, cerró el comentarista.