Ricardo Gareca por fin podrá tener a su gran obsesión del fútbol argentino en la selección chilena. La noche de este domingo la Roja confirmó la liberación de dos jugadores y el llamado de emergencia de Ulises Ortegoza para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas de octubre.

El mediocampista de Talleres de Córdoba ha estado en la mira del Tigre desde que llegó a la Roja, pero el destino le había impedido ser convocado. Sin embargo, las lesiones de Marcelino Núñez y Gabriel Suazo le abren la puerta a un jugador que, para muchos en Chile, es un completo desconocido.

A sus 27 años, el volante tendrá la oportunidad de demostrar por qué Ricardo Gareca buscó tanto su convocatoria a la selección chilena. Es por ello que, en la previa de los duelos con Brasil y Colombia, te detallamos su historia.

¿Quién es Ulises Ortegoza?

Diego Ulises Ortegoza Camilla es un futbolista argentino nacionalizado chileno que milita en Talleres de Córdoba. Nacido en San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, es opción en la Roja gracias a su abuela paterna.

Su carrera en el fútbol comenzó tarde. Debutó con 21 años en el club Los Andes de la Tercera División de Argentina, para luego sumar un paso por Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Fue en 2022 cuando dio el gran salto y firmó con Talleres de Córdoba, donde se mantiene hasta hoy.

Si bien esta es su primera convocatoria oficial, Ulises Ortegoza estuvo en los reservados de Ricardo Gareca para Copa América. Sin embargo, el Tigre lo dejó fuera de la lista y se inclinó por otras figuras mientras seguía buscando afirmarse en la T.

Esa reserva que hizo el DT tiempo atrás no quedó ahí y con el pasar de los meses lo siguió mirando de cerca. De hecho, semanas atrás aclaró que era una de las cartas que tenía consideradas para las Eliminatorias Sudamericanas, aunque nuevamente se había quedado afuera de la nómina ante Brasil y Colombia.

Sin embargo, las lesiones de Marcelino Núñez y Gabriel Suazo le abrieron la puerta y no dudó. Una movida que no deja de dar que hablar, ya que días atrás Arturo Vidal pidió su regreso en el mediocampo y remarcó que pareciera que el DT no ve otro torneo que no sea el argentino, justamente desde donde viene.

El volante buscará ganarse una camiseta de titular con números que, a simple vista, no son muy llamativos. Tras el empate con Belgrano de este domingo, previo a la fecha FIFA, llegó a los 31 partidos oficiales esta temporada, sin goles ni asistencias y 1.725 minutos dentro del campo de juego.

Ulises Ortegoza se sumará en las próximas horas a la selección chilena para luchar por su oportunidad. Ricardo Gareca hace una apuesta en un momento muy delicado de su proceso en la Roja y donde espera una mano para levantarse del suelo.

¿Cuándo juega Chile?

Ulises Ortegoza puede hacer su debut en la selección chilena para la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Este jueves 10 de octubre desde las 20:00 horas la Roja recibe a Brasil en un duelo clave para escarlar.

