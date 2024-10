Carlos Palacios abrió una tremenda polémica días atrás luego de dejar entrever su deseo de quedarse en Colo Colo y no ir a la selección chilena. La Joya fue convocada por Ricardo Gareca para las Eliminatorias Sudamericanas, pero en esos días el Cacique se pondrá al día con sus partidos pendientes que pueden definir el título.

“Me ponen en una situación que no corresponde porque quiero ir a jugar con la selección, pero también quiero jugar con Colo Colo. No me parece que se programe para esa fecha”, lanzó furioso tras el clásico con la UC. Sus dichos causaron un revuelo enorme, pero Arturo Vidal salió a poner el pecho por él.

El King habló sobre lo ocurrido con la Joya y no sólo le prestó ropa, sino que también aprovechó de aclararle el panorama. Y es que luego de quedar al margen, el volante le remarcó a su compañero que, más allá de su deseo a la Roja no se le puede decir que no.

Arturo Vidal aclara su postura tras dichos de Carlos Palacios sobre ir a la selección

Las declaraciones de Carlos Palacios sobre estar dividido entre ir a la selección chilena y quedarse en Colo Colo siguen dando que hablar. La Joya encendió el debate, al punto de agarrase con Johnny Herrera, por lo que Arturo Vidal decidió salir al paso.

Arturo Vidal defendió a Carlos Palacios, pero le dejó en claro que Chile es prioridad. Foto: Photosport.

Luego del agónico triunfo ante Audax Italiano, el King conversó con la prensa y abordó lo que pasó con el 7 albo. “Cada uno tiene su forma de pensar y de hablar lo que piensa. Lo apoyo al máximo, es un jugador super importante para nosotros”, comenzó explicando.

Pero si bien entiende el deseo de Carlos Palacios, Arturo Vidal el dejó en claro que la camiseta de Chile no se puede rechazar. “Quiere ser campeón con Colo Colo porque es su sueño, pero está la selección y sabe que primero está eso“.

En esa misma línea, el King aprovechó de quejarse también por la reprogramación de sus partidos pendientes, que los dejan sin figuras. “Se van cuatro jugadores muy importantes, pero tenemos plantel y los que se queden lo harán tan bien como ellos”, lanzó.

“Se va el capitán y tres importantes, pero los otros se vienen preparando de la misma forma. Estamos confiados en que nos va a ir bien”, remarcó antes de hablar de lleno sobre la decisión de la ANFP con sus duelos contra Huachipato y Unión La Calera.

“Nos tocó así, la gente no pensaba que podíamos llegar lejos en la Libertadores y eso nos complicó, pero ya está. Ahora podremos completar lo que falta y pelear con la U para ser campeón”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada?

Tras el triunfo ante Audax Italiano, Carlos Palacios llegó a un total de 39 partidos oficiales disputados con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 11 goles, ha aportado con 11 asistencias y llega a los 3.117 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Carlos Palacios ahora se enfoca en el importante encuentro que tendrá la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas. Este jueves 10 de octubre desde las 20:00 horas la Roja recibe a Brasil en el Estadio Nacional.