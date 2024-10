La polémica entre Ricardo Gareca y Arturo Vidal sigue dando que hablar. El Tigre dejó al King afuera de la nómina de Chile para los partidos con Brasil y Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, algo que no le gustó nada al volante ni a Rodrigo Sepúlveda.

Luego que el bicampeón de América saliera a apagar con bencina la situación en una conferencia de prensa donde le pegó con todo al DT, el periodista se sumó al reclamo. Y es que para ambos es incomprensible que el técnico no considere a la Generación Dorada en duelos tan importantes después del desastre en la fecha pasada.

El ataque de Rodrigo Sepúlveda a Ricardo Gareca por Arturo Vidal y la Generación Dorada

Rodrigo Sepúlveda analizó en su canal de YouTube lo ocurrido en el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. Ahí el periodista aprovechó de abordar la polémica entre Ricardo Gareca y Arturo Vidal, lanzando duros dardos contra el técnico de la selección chilena.

“Hoy Gareca me tiene muy sorprendido. Me sorprendió la nómina para esta fecha. Me tiene muy sorprendido, porque llegó con un discurso y ya lo está quebrando“, comenzó señalando antes de ir con todo al caso del King.

Ricardo Gareca recibió tremendos dardos de Rodrigo Sepúlveda por su polémica con Arturo Vidal en la Roja. Foto: Photosport.

“¿Hace cuántos años que vengo diciendo lo mismo? Hoy lo repite Vidal, textual: ¿hay algún mejor volante que él? ¿Hay alguien mejor que Aránguiz? ¿Un lateral mejor que Isla? Tienen que estar en la selección, absolutamente. Hay miles de videos míos pidiendo lo mismo”, lanzó. “Vidal dijo la pura y santa verdad. A Brasil hay que ir con las mejores herramientas y hoy merece estar sí o sí“, añadió.

Pero eso no fue todo ya que ante las críticas al King por sus insultos al DT, Rodrigo Sepúlveda no dudó. “Dicen ‘No, que está peleado con Gareca por lo que le dijo en los medios’. A mí me vale hongo. Me importa, por su nivel de juego, que merece estar en la selección. No tengo ninguna duda”.

“Para mí, esta selección futbolísticamente parte con Vidal. ¿Por qué no puede decir lo que dijo? Es fútbol, no Israel con Irán. Estamos hablando de fútbol y Chile necesita a los mejores. El mejor volante que tiene Chile es Vidal. ‘No, que es conflictivo’. Para eso hay un líder que es Gareca. Debe mantener una coherencia y llamar a los mejores”, complementó.

De hecho, Sepu fue más allá y pidió el regreso de la Generación Dorada que sigue vigente. “(Charles) Aránguiz merece estar en la selección. ¿O los volantes de hoy son mejores? Hasta Marcelo Díaz, que es mejor que los volantes que hay en Chile (….) Se alteraron tanto por lo que dijo Vidal y les dijo la verdad en la cara a todos“.

En esa misma línea, puso de ejemplo a Mauricio Isla y hasta a Luciano Cabral. “Isla, capitán con él y no lo llama. ¿Por qué? Si no lo buscan, por qué no se preocupa de tener un 9 o un 10. Ahora recién llama a Cabral. Acuérdense de mí, si juega y anda bien físicamente, marcará la diferencia en cualquier momento”, arremetió.

“Desperdiciamos tiempo, partidos y una fecha donde debimos ganar. Perdimos con Bolivia, que hizo lo que quiso con nosotros. A mí me saca el foco, pero no me puedo quedar callado con esto. Vidal dijo la verdad, que es mi verdad hace años. No puede estar fuera de la selección y, si hay conflictos, un café y se arregla. Estamos jugando por Chile, no es el Fútbol Club Gareca“, insistió.

Finalmente, lanzó una ácida crítica al actual plantel del DT en el Equipo de Todos. “Es un muy bien técnico, hizo buenos partidos amistosos, pero hoy la selección no juega a nada. Tiene que llamar a los de antes porque los de hoy no existen. Para jugar con Brasil y Colombia tienen que estar los pesos pesados“.

Lo cierto es que Arturo Vidal tendrá que mirar desde lejos a la selección chilena de Ricardo Gareca. El King deberá seguir esperando por una oportunidad, aunque todo indica de que no la tendrá tras sus declaraciones.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Tras el clásico con Universidad Católica, Arturo Vidal llegó a un total de 27 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 7 goles, ha aportado con 2 asistencias y alcanza los 2.155 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena intentará conseguir su primer triunfo en un partido por los puntos al mando de Ricardo Gareca. Este jueves 10 de octubre a partir de las 20:00 horas la Roja recibe a Brasil en el Estadio Nacional.