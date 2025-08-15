La selección chilena tanto adulta como la Sub 20 tienen a Nicolás Córdova como el líder en esta compleja etapa del fútbol nacional. En cuanto a la Roja juvenil que será anfitriona en el Mundial de septiembre, desde Argentina llegaron novedades.

Se trata de Lautaro Millán, quien junto a Simon Pinto fueron convocados a la Sub 20 de cara al mundial de la categoría, según informa el medio trasandino El Semillero Rojo.

Precisamente, es Independiente de Avellaneda el dueño del pase del talentoso volante de salida que ya ha sumado minutos en Primera División y que incluso despertó el interés de un grande de Chile.

Selección chilena: Córdova y su fichaje de lujo

La selección chilena Sub 20 celebra que Nicolás Córdova cuente con Lautaro Millán, talento nacido en Argentina y que incluso jugó por ese país en juveniles, aunque finalmente se decidió por la Roja.

Millán nació en Argentina, pero es hijo de padre chileno. Tiene 19 años y firmó contrato en Independiente hasta el año 2026 dado su buen nivel, debutando en Primera en la temporada pasada.

Según el citado medio, el chileno – argentino fue llamado por Córdova para sumarse a Chile en septiembre y jugar un amistoso contra Arabia Saudita el día 8 de ese mes, previo al Mundial en nuestro país.

Es más, hace poco fue firme opción para llegar como refuerzo a U Católica, donde el propio Daniel Garnero lo pidió para ser el “10” del equipo, lo que finalmente no se pudo llevar a cabo.

