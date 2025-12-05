Lucas Cepeda sabe que uno de los temas urgentes en la selección chilena es definir al DT que comandará al plantel adulto en el ciclo del Mundial 2030. Es un hecho que la Roja terminó como colista el camino a la Copa del 2026, la tercera que se pierde de manera consecutiva.

Al hablar de esto, el zurdo de Colo Colo lógicamente siente frustración. Pero también manifiesta mucha sed de revancha. Un aspecto clave para los deportistas de alto rendimiento. “Da pena no haber clasificado al Mundial. Ya son tres que no vamos”, dijo Cepeda en Pauta de Juego.

“Hay que dar vuelta la página, afrontar esto que va a doler verlo de nuevo por la tele. Pero viene un grupo de jugadores que se quiere hacer notar y hacerse un nombre en el país. Se ha visto reflejado”, manifestó el zurdo formado en Santiago Wanderers.

Lucas Cepeda en acción durante el amistoso de Chile vs. Perú. (Sipa/Photosport).

Tiene confianza en el futuro del Equipo de Todos. “Fuimos a Rusia ganamos los dos partidos. Mostramos algo. Vamos a ir paso a paso, aportando nuestro granito para llegar de la mejor manera a lo que nos toca ahora, que es la Copa América”, expuso Lucas Cepeda. Fue entonces que le preguntaron directamente por Nicolás Córdova.

Nicolás Córdova en el amistoso que Chile le ganó a Rusia en Sochi. (Sipa/Photosport).

Cepeda quiere a Córdova como DT de la selección chilena: “Pero la decisión es de la ANFP”

Lucas Cepeda sabe que el DT Nicolás Córdova puede tener buenos resultados en la selección chilena. Pero también tiene claro que es una determinación que no pasa por su control. Ni cerca. “Al profe Nico le tengo mucho respeto”, reconoció el jugador de Colo Colo.

“Cuando yo estaba en Wanderers se la jugó con llevarme al Preolímpico yo estando en la B. Trabaja bien, tiene buenos conceptos”, describió Cepeda, quien le dio su pulgar arriba al trabajo de Córdova. Algo que también hizo a capa y espada Benjamín Kuscevic, el defensor de Fortaleza de Brasil.

Lucas Cepeda en el amistoso frente a Rusia. (Sipa/Photosport).

Cepeda se desligó del dictamen eso sí. “Pero la decisión es de la ANFP. Ellos colocan y sacan a los técnicos”, cerró el extremo, quien sólo tiene una cuestión en el foco: el partido frente a Audax Italiano que sellará la traumática temporada 2025 del Cacique.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo aún sueña con un milagro que le permita meterse a la Copa Sudamericana y así marcha en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 que ya conquistó el sólido e histórico Coquimbo Unido.

