Este seleccionado chileno fue demasiado sincero con sus aspiraciones en el mercado de fichajes del año entrante. Se trata de un futbolista que encontró un nivel muy destacado durante la campaña 2025. Primero, fue de los que zafaba en los partidos al mando de Tiago Nunes.

Mantuvo y elevó ese rendimiento en la Universidad Católica con la conducción técnica de Daniel Garnero. Al punto que Clemente Montes se ganó la consideración de Nicolás Córdova para las nóminas de la selección chilena. Lo hizo incluso con minutos en un amistoso frente a Perú.

Aquel partido que Chile le ganó por 2-1 al cuadro incaico en el césped sintético del estadio Bicentenario de La Florida. Sin duda, Montes ha sido un buen aporte ofensivo en el equipo que busca ser el subcampeón en la tabla de posiciones para asegurar un cupo directo a la fase grupal de la Copa Libertadores.

Clemente Montes en acción por Chile ante Perú en un amistoso. (Felipe Zanca/Photosport).

El Clemo suma cinco goles y también regaló dos asistencias. En ese contexto, hace algunos días lanzó una declaración que lo dejó pensando. “Quiero salir de la mejor manera o quedarme, veremos lo que vamos a hacer. Yo siempre quiero estar bien con el club porque me ha dado todo”, lanzó el extremo de 24 años.

Transparentó que aspira a dar un salto en el mercado de fichajes. Y Manuel de Tezanos abordó las consecuencias que tuvieron esos dichos de Montes. Lo hizo en la edición de Balong Radio de este lunes 1 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Clemente Montes en el empate sin goles de la UC frente a Huachipato en el CAP. (Eduardo Fortes/Photosport).

ver también ¿Se irá de U Católica? Revelan el club que iría por el fichaje de Clemente Montes

De Tezanos habla sobre el seleccionado chileno Clemente Montes para el mercado: “Está arrepentido”

El seleccionado chileno Clemente Montes dio a entender que pretende salir de Universidad Católica en el mercado de pases que se avecina. De hecho, su nombre ya sonó en Racing Club de Avellaneda. Pero por el momento, mantiene su enfoque en la precordillera.

“Me dijeron que está arrepentido de esa declaración que dio”, contó Manuel de Tezanos en torno al Rayo, quien ya tuvo una experiencia fuera de la UC: estuvo a préstamo en el Celta de Vigo B, donde no fue capaz de abrirse paso al punto de que el cuadro gallego activara la opción de compra.

Publicidad

Publicidad

Clemente Montes lucha ante José Tiznado en un duelo entre la UC y Cobresal. (Andrés Piña/Photosport).

Lo único que copa la mente de Clemo en estos días es asegurar un boleto a la Libertadores con la Católica, que tiene un cierre de torneo que se vislumbra positivo para sus aspiraciones: será ante Unión La Calera, que lleva un buen tiempo jugando por nadaa, en el hermosísimo Claro Arena.

ver también Garnero explica la urgente operación que inquieta a la UC: “Anímicamente afecta un montón, si hay un…”

Así quedó la lucha por el Chile 2 en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Universidad Católica sigue con la primera opción de ganar el Chile 2 y disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Queda una fecha.

Publicidad