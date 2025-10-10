Este futbolista ha tenido un comienzo de octubre brillante y lo coronó con un gol por la Roja. Aunque en rigor, tuvo mucha ayuda por el desvío en Matías Lazo, quien dejó sin ninguna reacción posible a su portero, Diego Enríquez. La referencia es para Maximiliano Gutiérrez, quien ingresó en el segundo tiempo.

Corrían 67 minutos cuando el jugador de Huachipato reemplazó a Ben Brereton, autor del transitorio empate a favor de la selección chilena. Y el potente carrilero, quien suele jugar por la derecha, apareció recostado a la izquierda para sacar ese remate que encontró la red.

Luego del encuentro, el promisorio jugador Acerero agradeció. “Más que nada todo esfuerzo, trabajo del club, quedándome solo, entrenando. Gracias a mis compañeros siempre aquí en la selección y en Huachipato”, manifestó Gutiérrez en una charla con Chilevisión.

Maxi Gutiérrez celebra junto a Fabián Hormazábal su gol en la selección chilena. (Felipe Zanca/Photosport).

“Ha sido un bonito mes. A seguir por más”, declaró el futbolista, quien todavía tiene en la retina aquel golazo que le convirtió al Audax Italiano para colaborar en el paso a la final de la Copa Chile con el Huachi. Un remate suyo en el estadio CAP venció al portero Tomás Ahumada.

Maximiliano Gutiérrez no borrará nunca este partido por ese gol que le dio la victoria a la Roja en un amistoso que comenzó cuesta arriba gracias a un golazo de César Inga. El carrilero izquierdo le dio un baile a Fabián Hormazábal antes de vencer a Lawrence Vigouroux con un vistoso y muy bien angulado derechazo.

Chile celebra el afortunado gol de Maxi Gutiérrez ante los peruanos. (Felipe Zanca/Photosport).

“Fue un rival muy duro, pero supimos tener el balón. Gracias a dios se nos dio el último gol. Feliz por el triunfo”, expuso Gutiérrez, quien espera saber el contrincante que tendrá Huachipato en la gran final de la Copa Chile. Aguarda por Deportes Limache o Deportes La Serena en la llave que ganan los Tomateros.

