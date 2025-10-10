La selección chilena enfrenta su único amistoso en la fecha FIFA, luego del fracaso de las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde la Roja terminó en el último lugar de la tabla de posiciones, en un duelo ante la selección de Perú.

En esta oportunidad será Sebastián Miranda quien asuma el rol de entrenador para esta jornada en el estadio Bicentenario de La Florida, luego de que Nicolás Córdova estuvo con el equipo nacional en el Mundial Sub 20.

Por lo mismo, sin entrenador confirmado para un nuevo proceso, la selección chilena comenzará a trabajar, donde en noviembre volverá a enfrentar a Perú en Rusia, donde también jugará con el cuadro local.

Ben Brereton es uno de los jugadores que vino del extranjero para el partido. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Sigue el minuto a minuto de la Roja: