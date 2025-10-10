Es tendencia:
Selección chilena

Chile vs Perú: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional de la Roja

La Roja comienza un nuevo proceso, luego del fracaso del camino al Mundial 2026, con un amistoso que prende poco.

Por Cristián Fajardo C.

La Roja enfrenta un nuevo amistoso contra Perú.
© JOEL ALONZO/PHOTOSPORTLa Roja enfrenta un nuevo amistoso contra Perú.

La selección chilena enfrenta su único amistoso en la fecha FIFA, luego del fracaso de las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde la Roja terminó en el último lugar de la tabla de posiciones, en un duelo ante la selección de Perú.

En esta oportunidad será Sebastián Miranda quien asuma el rol de entrenador para esta jornada en el estadio Bicentenario de La Florida, luego de que Nicolás Córdova estuvo con el equipo nacional en el Mundial Sub 20.

Por lo mismo, sin entrenador confirmado para un nuevo proceso, la selección chilena comenzará a trabajar, donde en noviembre volverá a enfrentar a Perú en Rusia, donde también jugará con el cuadro local.

Ben Brereton es uno de los jugadores que vino del extranjero para el partido. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La prensa peruana calienta el Clásico del Pacífico en su estilo: “Chile quiere arrasar…”

Sigue el minuto a minuto de la Roja:

Formación confirmada de la Roja

Alexis en el debate

¿Debe volver Alexis Sánchez a la selección chilena?

El debate futbolero con el gran nivel que tiene el tocopillano en Sevilla.

Llegó Perú

La selección de Perú ya está en el estadio Bicentenario de La Florida, donde disputará el amistoso contra la Roja desde las 20.00 horas.

¿Nuevo entrenador?

Felipe Correa, gerente de selecciones, puso fecha para marzo para que la selección chilena tenga un nuevo entrenador, por lo que seguirá Nicolás Córdova al mando en el interinato.

Así terminaron

Llegó la Roja

La selección chilena ya está en La Florida para el amistoso contra Perú

Formación

La formación que trabajó Sebastián Miranda en la selección chilena es la siguiente:

Lawrence Vigouroux al arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro (Felipe Loyola) y Javier Altamirano en el mediocampo; y Lucas Cepeda, Ben Brereton y Gonzalo Tapia en el ataque.

¿Por qué no estará Nicolás Córdova?

Dentro del interinato de la selección chilena, Nicolás Córdova no será el entrenador de la Roja esta jornada.

Esto se debe a la planificación donde el técnico estuvo en el Mundial Sub 20, donde Chile perdió en los octavos de final, por lo mismo se había determinado a Sebastián Miranda (DT de la Sub 17) a cargo.

Para la próxima fecha FIFA, del mes de noviembre, donde Chile jugará con Rusia y Perú, nuevamente volverá Córdova al mando.

El DT de la Roja

La selección chilena todavía no tiene un entrenador confirmado, luego de la salida de Ricardo Gareca, por lo que esta noche la Roja estará bajo las órdenes de Sebastián Miranda.

¿Dónde ver a Chile vs Perú?

El amistoso de La Roja será transmitido en TV abierta en Chilevisión, mientras en el cable será dado por ESPN. Además, estará disponible en las plataformas digitales de CHV y en el streaming Disney+.

¿Poco público?

En la previa del partido sorprenden la poca cantidad de entradas que se han vendido, con una vergonzoso número de tickets.

Si bien se habla de 2 mil personas, hay muchas que fueron entregadas a la municipalidad de La Florida y otras invitaciones.

Bienvenidos

Comenzamos la transmisión del amistoso de la selección chilena contra Perú, donde en estos instantes abrieron las puertas del estadio Bicentenario de La Florida para el compromiso que comienza a las 20.00 horas.

