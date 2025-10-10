La prensa peruana calienta el Clásico del Pacífico en su estilo: “Chile quiere arrasar…”

Sí, aunque pocos lo sepan este viernes juega la selección chilena. La Roja sale a la cancha tras el papelón de las Eliminatorias Sudamericanas y tiene un amistoso ante Perú.

La Roja, con Sebastián Miranda como interino del interino Nicolás Córdova como entrenador, jugará un duelo preparativo con miras en el futuro, puesto que quedó afuera del Mundial de 2026.

El Clásico del Pacífico ha prendido poco, además, la ANFP escogió el estadio Bicentenario de La Florida como sede, algo que le resta frescura al encuentro, por su cancha sintética y su poca capacidad.

Prensa peruana calienta el partido con Chile

Los que sí le intentan poner algo de picor al partido son los peruanos, que fieles a su estilo encienden la previa al compromiso en la prensa deportiva.

Uno de los medios deportivos más importantes del vecino país, como lo es Bolavip Perú, calientan el juego señalando que Chile quiere “arrasar” con la Bicolor.

“El once de miedo con el que Chile quiere arrasar hoy a Perú en Santiago”, señala el citado sitio en su titular.

Ben Brereton asoma como titular en Chile. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Luego, destacan a un par de jugadores chilenos: “el técnico interino Sebastián Miranda Córdova, que está en reemplazo de Nicolás Córdova (entrenador de la Sub 20 de Chile), vio conveniente colocar de titulares a jugadores trascendentales como Fabián Hormazábal y Guillermo Maripán”.

Perú también viene muy mal y tiene un entrenador interino, porque Manuel Barreto se hizo cargo del equipo tras el despido de Juan Carlos Ibáñez.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en partido amistoso por la fecha FIFA?

El partido amistoso entre Chile y Perú se jugará este viernes 10 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.