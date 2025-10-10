El peor entrenador en la historia de la selección chilena es Ricardo Gareca, quien se dedicó a tomar mate, hacer comidas con su familia y jamás intentó meter a la Roja en el Mundial de 2026.

Tan mal hizo su trabajo el argentino en el país, que no fue capaz de reunirse con Carlos Palacios cuando se fue de la concentración del equipo nacional, ya que mandó a un ayudante, porque estaba cenando con sus familiares.

El paso de Gareca por Chile fue desastroso y es uno de los grandes culpables de que el conjunto criollo quedara en el último puesto de las Eliminatorias Sudamericanas.

El exótico equipo que pudo salvar a Chile de contratar a Ricardo Gareca

Ricardo Gareca antes de firmar con la selección chilena estuvo a un paso de recalar en el exótico combinado nacional de Baréin, situación que contó en diálogo con el programa Pasión Fortinera.

“Cuando me voy de Vélez Sarsfield me busca Baréin y ellos sabían de todo el trabajo que había hecho en Perú. Ellos querían que haga lo mismo pues nunca habían ido al Mundial”, dijo el Tigre.

“Fui y nos atendieron de maravilla. Muy bonito todo; me dieron muchos regalos: bolsas con perfumes para mi señora, para mí, para mis hijos… Y bueno, yo les dije que la respuesta se las daba cuando llegara a Argentina. Les dije que no, y quedé mal. Ya no puedo volver por allá“, agregó Gareca.

Ahora Ricardo Gareca se pasea por los medios de comunicación limpiando su sucia imagen e intentando seducir a algún equipo, situación que aún no se concreta.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en partido amistoso por la fecha FIFA?

El partido amistoso entre Chile y Perú se jugará este viernes 10 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

