En Perú todavía queda algo del recuerdo que dejó Ricardo Gareca en su rol como seleccionador de aquel país. De hecho, la Bicolor consiguió dejar atrás 36 años sin ir a un Mundial tras acudir a Rusia 2018 de la mano del Tigre. Luego de su salida de la selección chilena, el Tigre sonó de nuevo en el Rímac.

Aunque lo descartaron con viento fresco. Fue el director general de fútbol que tiene la FPF, Jean Ferrari, quien ha evitado dar nombres propios para descartar especulaciones. Pero en el caso de Gareca, fue más claro que el agua en su planteamiento.

“De la posición que tengo con la relación hacia Ricardo es definitiva. No está considerado para volver a la selección. Busco otro perfil. Necesitamos ampliar el universo de futbolistas, que la relación entrenador del primer equipo con jefe de unidad técnica vayan de la mano”, expuso Ferrari en L1 Max.

Ricardo Gareca en su época de DT de Perú le da indicaciones a Edison Flores. (Daniel Apuy/Getty Images).

Y prosiguió con una advertencia que podrían haber tenido clara en la ANFP y la FFCh. “Ricardo no tiene esa característica. Hoy necesitamos amplitud de jugadores para alto competencia”, manifestó el ex administrador de Universitario de Deportes.

En ese contexto, el alemán-peruano Felipe Chávez del Bayern Múnich fue considerado para el amistoso frente a Chile de este viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida. Ferrari también reconoció que el zaguero central Fabio Grüber, capitán del Nüremberg, también tiene interés en jugar por Perú. Y que luchará por el peruano-australiano Alex Robertson.

Tuvo más. “Él no se enfocó en trabajar sobre la base que tenía venir después. Sólo en el objetivo principal”, advirtió Jean Ferrari sobre el cupo al Mundial que el equipo peruano ganó bajo la tutela del Tigre Gareca. También aprovechó de marcar la distancia con su antecesor en la FPF.

Jefe de la selección de Perú descarta a Ricardo Gareca y defiende a Oblitas

Además de desmentir a Ricardo Gareca como opción para tomar el mando de la selección de Perú, Jean Ferrari quiso defender a su antecesor en la FPF, Juan Carlos Oblitas. “El cargo de director general de fútbol no existía“, explicó el abogado y ex futbolista.

Ricardo Gareca da indicaciones en la selección chilena. (Andres Pina/Photosport).

“Tengo una función integral, más grande. Juan Carlos era director deportivo del primer equipo. No tenía nada que ver con los menores ni el fútbol femenino”, argumentó Ferrari, como para graficar que su función es más completa que la realizada por Oblitas.

De hecho, tiene una buena opinión de él. “A él lo quiero, lo respeto y lo considero como parte de mi familia. Cuando hable de Oblitas, siempre habrá palabras de elogio y respeto”, sentenció Jean Ferrari, quien se hizo literalmente el de las chacras cuando le consultaron por Gustavo Álvarez, el DT de Universidad de Chile.

