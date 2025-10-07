Ricardo Gareca se ha paseado por toda Sudamérica tras su ciclo donde terminó último con Chile en las Eliminatorias. Ahí, el Tigre ha hecho sinceras reflexiones sobre su carrera y las decisiones que ha tomado.

Si ya asumió que debió nominar antes a Arturo Vidal, en Perú también dejó la grande con sus dichos. Es que su nombre ha rondado como posible entrenador para el próximo ciclo.

Y ahí Christian Cueva, polémico jugador que ha disparado en múltiples ocasiones contra la Roja, asomó en el recuerdo del Tigre. Esta vez, le mandó un mensaje a todo el país y Sudamérica.

Gareca manda a cuidar a las figuras

Ricardo Gareca fue consultado por el tema de referentes de sus selecciones, ejemplificando con Christian Cueva en Perú, quien vive una situación similar a Arturo Vidal y Alexis Sánchez en la Roja.

Ricardo Gareca y sus reflexiones post Chile

“Están los que saben todo y opinan, que con cualquiera se reemplaza a Cueva, creen que la solución es dejarlo de lado. A Cueva hay que estarle encima, no dejarle de lado, que debe tener sacrificio, sino es desaprovechar un talento que no abunda”, dijo al medio Pase Filtrado.

Con eso, el cuestionado ex DT de la Roja respalda su trabajo en la Roja, donde apeló al grueso de la Generación Dorada. Tras eso, fue Nicolás Córdova quien jubiló a Alexis, Vidal y compañía.

Gareca y Cueva en Perú.

Por ahora Ricardo Gareca se encuentra en Argentina, donde también ha sonado en equipos importantes, aunque sin mayor acercamiento tras su terrible ciclo en la selección chilena.

