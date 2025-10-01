Ricardo Gareca de a poco va soltando papitas de lo que su estrepitoso fracaso en la selección chilena. El Tigre ha ido contando su versión de los hechos e incluso en las últimas horas realizó una sorpresiva autocrítica sobre lo que fue su relación con uno de los emblemas de la generación dorada.

Hablamos de Arturo Vidal, quien antes de ser convocado por el DT argentino en reiteradas ocasiones lo atacó en sus redes sociales. El trasandino, a pesar de esto, lo convocó por varios partidos en la recta final de su proceso.

Sin embargo, el propio Gareca asegura que se equivocó en los tiempos. Así lo dejó en claro en charla con ESPN Argentina, donde derechamente afirmó que debió convocar antes al bicampeón de América.

Ricardo Gareca aborda su polémica con Vidal

El Tigre aseguró que “soy más responsable yo que Arturo de todo lo que pasó. Él fue uno de los primeros jugadores de la generación dorada con los que hablé. Vino muy sonriente y muy simpático, pero después con el tiempo, al no convocarlo por alguna lesión u otro inconveniente…”.

Arturo Vidal fue capitán en todos los partidos en que jugó con Ricardo Gareca. | Foto: Photosport.

“Nosotros comenzamos bien con Chile y me gustaba lo que estaba viendo. Lo que pasa es que de ese grupo había muchos jugadores de 36 o 37 años. Entonces cargarte con muchos jugadores de esa edad no era lo óptimo”, agregó.

En ese sentido el argentino aseguró que “había que comenzar a buscar reemplazantes y no porque uno quiere dejarlo de lado, sino que para determinados partidos quería ver a otros jugadores. Él ya estaba en Colo Colo y estaba teniendo buenas actuaciones. Pasó la Copa América y un par de partidos y Vidal sintió que ya no tenía posibilidades”.

“Yo creo que era un jugador al que debí haber convocado antes. No me lo reprocho porque intento hacer lo mejor, pero sí puedo aceptar que al ser un histórico, puedo entender que él haya reaccionado así”, concluyó.

Los números de Vidal con Gareca en la Roja

Bajo la dirección técnica del Tigre el King jugó un total de cinco partidos, siento todos ellos como titular y capitán del equipo. Sumó 338 minutos de acción.