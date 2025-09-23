Gareca por fin habla con la verdad sobre su relación con el camarín de la Roja: “Con los jugadores…”

Llegó como el salvador y se fue como un chanta. Estamos hablando de Ricardo Gareca, estadísticamente el peor entrenador en la historia de la selección chilena.

La Federación de Fútbol de Chile contrató al argentino para que llevara a la Roja al Mundial y su proceso en el país fue muy mal, de hecho, apenas ganó un partido en las Eliminatorias Sudamericanas.

Gareca arrancó tras la derrota ante Bolivia en El Alto, que sentenció la eliminación del equipo nacional, y meses después del fracaso sigue hablando de su paso por el país.

Ricardo Gareca y su relación con los jugadores chilenos

Ricardo Gareca volvió a hablar de la selección chilena, ahora conversó con el Podcast Vbar de Caracol, donde fue consultado por el paso negativo que tuvo en la Roja.

“No fue bueno deportivamente, los resultados están a la vista, nunca le pude encontrar la vuelta como para poder enderezarlo. Fue mortificante, porque Chile cuenta con muy buenos jugadores y tenía mucha expectativa de poder entablar algo“, dijo el estratega.

Luego, aprovechó su labia para señalar que no todo fue su culpa: “no tuve mucho tiempo tampoco, porque fue un proceso ya comenzado, había que obtener resultados de forma inmediata y no lo pude lograr. Pero me queda la sensación de haber conocido un país bárbaro, hermoso, la verdad es que me trataron muy bien, respecto dirigencialmente… Cuando los resultados no se van afloran críticas, a eso estoy acostumbrado”.

Por último, se refirió a la relación que tuvo con los jugadores chilenos y aseguró que siempre fue cordial.

“Con los jugadores jamás tuve un incidente, jamás tuve un problema, hablo en el tema de concentración, del vestuario. Eso para mí fue muy importante, después los resultados no se dieron. Pero estoy agradecido por el trato recibido”, cerró Gareca.

