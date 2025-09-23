El Mundial Sub-20 está muy cerca de comenzar su nueva edición en Chile, en donde la Roja que dirige Nicolás Córdova reveló a todos los jugadores que serán parte de la cita que comienza este 27 de septiembre, con una impactante ausencia: Damián Pizarro.

El delantero, que llegó esta temporada a préstamo al Le Havre de la Ligue 1, no será parte del esperado evento deportivo, lo que rápidamente inicio una ola de rumores sobre los motivos que lo dejan fuera, siendo uno de ellos su decisión de no participar en los amistosos de la sub-20 contra Nueva Zelanda debido a sus vacaciones.

Pero a pocos días de la revelación de la nómina, se despejaron los rumores y reveló el verdadero motivo que deja fuera al jugador del Mundial.

El verdadero motivo que deja a Pizarro fuera del mundial

Según reveló El Deportivo, la razón que dejó fuera al delantero es su reciente préstamo con el Le Havre. La ANFP le informó al club que el jugador sería parte del certamen, pero en paralelo el equipo francés escribía una carta para frenar su llegada a la cita mundialista.

Damián Pizarro no será parte del Mundial Sub-20/Photosport

ver también La curiosa frase que augura muchas oportunidades para Damián Pizarro en Francia: “Intentaremos llegar 30 veces…”

Desde Quillin le reconocieron al medio que el 18 de septiembre, día que se reveló la nómina de la selección chilena, una carta desde Francia, firmada por el presidente de Le Havre, Jean-Miche Roussier, señalaban que agradecían la nominación de Pizarro, le deseaban suerte al equipo, pero que él no sería liberado.

Publicidad

Publicidad

Esto debido a que el club quiere que el jugador chileno juegue toda la temporada con ellos y necesita contar con él para toda la temporada para no estar cerca de los puestos del descenso.

A esto se suma que al no ser una fecha FIFA no hay obligación de los clubes para ceder a los jugadores, como ocurrió con Iván Román, quien no fue cedido por el Atlético Mineiro.