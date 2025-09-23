La selección chilena Sub 20 jugará el Mundial de la categoría desde el sábado, donde debutará ante Nueva Zelanda. Luego jugará contra Japón y Egipto, lo que tiene muy atento al DT Nicolás Córdova.

El técnico piensa que este plantel puede ser el recambio necesario, ya que vislumbra futbolistas que pueden estar en Europa en pocos meses más.

“Creo que hay tres o cuatro jugadores que pueden llegar hoy a Europa tranquilamente. Son jugadores que tienen características distintas a los demás”, señaló en entrevista con Claudio Borghi para Picado TV.

De hecho señala que trabajan con los clubes para que exploten luego. “En conjunto con los clubes hemos trabajado para que sean jugadores de elite, por lo que esperamos que el Mundial los catapulte y se puedan ir”, señala.

Jugadores de la Sub 20 pueden dar el salto a Europa según Córdova

La necesidad de que partan a Europa los futbolistas

Nico Córdova manifiesta que “hoy es súper necesario que nuestros jugadores salgan”, agregando que entre los seleccionados de la adulta “tenemos poco en las cinco grandes ligas, sólo Gabriel Suazo y Guillermo Maripán me parece”.

Publicidad

Publicidad

Luego nombró a los que vienen empujando el carro. “Y menores de 25 años tenemos a Damián Pizarro y Matías Pérez, no hay más. Esperemos que Osorio pueda dar un salto a una liga más grande, ha jugado bien y siendo titular. Cuando acomodas gente afuera, vas mejorando”, manifestó.

ver también “Acá desnudaban todas sus falencias”: medallista olímpico con la Roja cuestiona postura de Alexis Sánchez

También piensa que la regla del jugador Sub 21 es perjudicial. “En el rol que estoy hoy, podríamos promover más la regla sub 21. Pero hay que prepararlos para que estén ahí, esa es la discusión“, señala.

“Si pones al jugador por la regla, cuando pase la regla no sigue jugando. Se hace un doble daño, no le das continuidad. Nos tenemos que poner de acuerdo a nivel federativo para compartir información con los clubes“, cerró.

Publicidad