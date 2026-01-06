Coquimbo Unido sigue armando su plantel de cara a la disputa de la Copa Libertadores 2026. A la espera de la llegada de Lucas Pratto, presentaron a un nuevo refuerzo.

Los Piratas son los actuales campeones del fútbol chileno luego de realizar una campaña brillante. Sin embargo, luego de dar la vuelta olímpica perdieron a muchas figuras, partiendo por el entrenador Esteban González que partió a Querétaro de México.

El refuerzo de Coquimbo Unido

En las últimas horas, Coquimbo Unido causó ruido por el fichaje de Lucas Pratto. De acuerdo a César Luis Merlo, experto en fichajes, el Oso tendría todo listo para desembarcar en el puerto pirata, lo que sería uno de los fichajes bomba de la temporada.

ver también La gran motivación de Lucas Pratto para ser el refuerzo estrella de Coquimbo Unido

Por ahora, a la espera de la oficialización de la llegada de Pratto, los campeones de Chile anunciaron la llegada de otro jugador: Pablo Rodríguez, quien llega a engrosar el plantel que ahora dirige Hernán Caputto.

“Jugador creativo, con proyección y personalidad para asumir desafíos, Rodríguez llega al BARBÓN para seguir creciendo y aportar su talento al mediocampo del mejor CAMPEÓN de la historia del fútbol chileno”, escribieron en las redes sociales de Coquimbo Unido.

Rodríguez es formado en Unión San Felipe, siendo el 2025 el mejor de su carrera. El volante de 19 años jugó 30 partidos en total, anotando 4 goles. En los Piratas tendrá la linda oportunidad de disputar por primera vez una copa internacional, ni más ni menos que en la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Coquimbo tiene a su cuarto refuerzo oficial para el 2026. Pablo Rodríguez se suma a las llegada de Matías Fracchia, Guido Vadalá y Luis Riveros. Vale recordar que han perdido a figuras como Matías Palavecino, Cecilio Waterman y Cristián Zavala.