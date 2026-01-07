Con un camión de refuerzos con miras al regreso a Primera, Deportes Concepción se ganó el apodo de “liláctico” en el fútbol chileno. El León de Collao es la sensación del mercado de pases 2026.

Y si ya arribaron figuras como el Leo Valencia, Jorge Henríquez, Cristián Suárez y más, ahora los hinchas se preguntan si llegará algún tapado de última hora. Al respecto, el presidente Diego Livingstone cuenta el panorama lila.

“Necesitamos consolidarnos bien en esta categoría, así que estamos. Ya está, o sea, podría ser alguno más, pero ya estamos cerrados. Sería extraño (que pasará algo más)”, dice de entrada a RedGol.

Así se viene enero para Concepción en el mercado

Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, avisó las metas del equipo con miras al ansiado retorno al fútbol grande. De paso contó el itinerario del plantel lila.

“El plantel ya está entrenando firme, todos concentrados. Estamos

preparando la Noche Lila del 14 (enero), después el viaje de Uruguay, así que ya estamos está todo el plantel enfocadito para la pretemporada”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a los objetivos con el Dream Team del Conce, Livingstone fue cauto y puso freno a la euforia de los hinchas. Al respecto dijo que es “muy bonito volver a reposicionar la región”.

Tweet placeholder

“Tenemos que estar a la altura, venimos de atrás, debemos ponernos rápido a tono para poder alcanzar a los que están más adelante. Queremos consolidarnos bien en la categoría, ese es primer el objetivo primario“, cerró.

Publicidad