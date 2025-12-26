Deportes Concepción arma un equipo de “Galácticos” en su regreso a Primera División y son tendencia entre los hinchas del fútbol chileno en este mercado de pases. Los lilas son el equipo que, a punta de figuras, se han reforzado más en diciembre.

Un arquero campeón de Copa Libertadores, Leo Valencia, Jorge Henríquez, Fausto Grillo, Aldrix Jara y más, son parte de los nuevos rostros lilas para el regreso a Primera. Y podrían ser más.

Así lo dejó en claro Diego Livingstone, su presidente. El mandamás del León de Collao habló con RedGol y siempre con humildad, habló del bombástico mercado de fichajes del Conce.

Así se arma el Dream Team de Concepción

Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, contó la verdad de cómo se viene la mano con el León y los próximos fichajes. Si los hinchas quedaron con gusto a más, el directivo avisó que pueden llegar nuevos jugadores aún.

“Estamos armando una cosa importante para consolidarnos en Primera División, que es lo que nos interesa. Ya tenemos los juagdores del año pasado, más lo de ahora, hay un par más que se están viendo”, contó a RedGol.

Pero por nombres, los hinchas festinan que hasta podrían pelear por ir a Copa Libertadores. Al respecto, el sobrino nieto de Sergio Livingstone confesó que “si así se da, increíble, pero lo importante es consolidarnos en la división”.

“Estamos armando un plantel que brinde un lindo espectáculo, siempre puede llegar algo más, mientras estén abiertas las ventanas, siempre puede pasar algo. Esto es una retribucion a los hinchas, tratando de brindarles el mejor espectáculo posible”, cerró.