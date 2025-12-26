Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Siempre puede haber otra sorpresa”: presi de Concepción cuenta la verdad de su Dream Team 2026

Diego Livingstone dialogó con RedGol sobre el bombástico mercado de fichajes de los lilas. Dejó en claro que aún no cierran el plantel.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El Conce la rompe en el mercado.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTEl Conce la rompe en el mercado.

Deportes Concepción arma un equipo de “Galácticos” en su regreso a Primera División y son tendencia entre los hinchas del fútbol chileno en este mercado de pases. Los lilas son el equipo que, a punta de figuras, se han reforzado más en diciembre.

Un arquero campeón de Copa Libertadores, Leo Valencia, Jorge Henríquez, Fausto Grillo, Aldrix Jara y más, son parte de los nuevos rostros lilas para el regreso a Primera. Y podrían ser más.

Así lo dejó en claro Diego Livingstone, su presidente. El mandamás del León de Collao habló con RedGol y siempre con humildad, habló del bombástico mercado de fichajes del Conce.

Así se arma el Dream Team de Concepción

Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, contó la verdad de cómo se viene la mano con el León y los próximos fichajes. Si los hinchas quedaron con gusto a más, el directivo avisó que pueden llegar nuevos jugadores aún.

“Estamos armando una cosa importante para consolidarnos en Primera División, que es lo que nos interesa. Ya tenemos los juagdores del año pasado, más lo de ahora, hay un par más que se están viendo”, contó a RedGol.

Publicidad

Pero por nombres, los hinchas festinan que hasta podrían pelear por ir a Copa Libertadores. Al respecto, el sobrino nieto de Sergio Livingstone confesó que “si así se da, increíble, pero lo importante es consolidarnos en la división”.

Concepción arremete contra reclamos de Unión e Iquique: “Se afirman de algo que…”

ver también

Concepción arremete contra reclamos de Unión e Iquique: “Se afirman de algo que…”

“Estamos armando un plantel que brinde un lindo espectáculo, siempre puede llegar algo más, mientras estén abiertas las ventanas, siempre puede pasar algo. Esto es una retribucion a los hinchas, tratando de brindarles el mejor espectáculo posible”, cerró.

Lee también
Nueva salida: juvenil de Colo Colo parte a Deportes Concepción
Colo Colo

Nueva salida: juvenil de Colo Colo parte a Deportes Concepción

Es "copero": El pedido navideño de Garnero a Católica para 2026
Universidad Católica

Es "copero": El pedido navideño de Garnero a Católica para 2026

"Ya es jugador de la U": explican el retraso en oficializar el gran refuerzo
U de Chile

"Ya es jugador de la U": explican el retraso en oficializar el gran refuerzo

Man. United vs. Newcastle: Dónde ver la Premier League en el Boxing Day
Internacional

Man. United vs. Newcastle: Dónde ver la Premier League en el Boxing Day

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo