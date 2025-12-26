Mientras pelean su opción de mantenerse en la Liga de Primera vía administrativa, Deportes Iquique toma forma tanto en llegadas y salidas. Ahí, hubo un adiós que dolió en los hinchas.

Es que tras volver este 2025 al club de sus amores, la campaña del descenso pegó fuerte y convirtió en una pesadilla su regreso. Se trata de Misael Dávila, el polifuncional jugador que ahora dejó el club.

Arribado al norte tras impecables campañas en Palestino, el volante no logró afirmarse como titular en Iquique y ahora dice adiós. Eso, porque ya tiene club y se sumó al team “Galáctico” de Deportes Concepción.

El mensaje del adiós que sacó ronchas en Iquique

Misael Dávila dejó Deportes Iquique tras el descenso y ya fue oficializado en Concepción. El volante dejó un emotivo mensaje de despedida, pese a las críticas de hinchas celestes por abandonar el barco al hundirse.

Dávila en uno de sus goles este año en Iquique /Photosport

“Hoy me toca despedirme nuevamente de casa, agradecer a la gente que siempre me apoyó y alentó hasta el último. No fue lo que venía a buscar en mi vuelta a casa, pero de todo se saca un aprendizaje“, partió diciendo.

Siguiendo con su mensaje en redes sociales, el “Misa” recalcó que su corazón seguirá siendo celeste, pese a vestir de lila. Con total sinceridad, dejó en claro que estará siempre pendiente del club de sus amores.

“Muchas gracias a toda la gente del club y siempre tendrá un hincha que los estará apoyando para que vuelvan donde deben estar, hasta pronto Iquique querido”, cerró.

