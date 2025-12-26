Unión Española y Deportes Iquique tienen de la cabeza a la ANFP y al fútbol chileno con su reclamo para mantenerse en Liga de Primera la temporada 2026, al apelar a un “vacío reglamentario” para anular los descensos que hubo en cancha.

Para ello, ambos equipos sostienen que hay una contradicción normativa entre el reglamento de la corporación y las Bases del Campeonato Nacional 2025, lo que permitiría mantenerse en la máxima categoría de nuestro balompié.

Mientras está la amenaza latente de que Unión e Iquique vayan hasta la Justicia Civil, lo que atrasaría el inicio del Torneo, desde la ANFP fijaron una fecha para analizar el reclamo y decidir si es que se acepta o no su continuidad en Liga de Primera.

ANFP pone fecha para responder a reclamo de Unión e Iquique

Según dio a conocer el diario La Tercera, desde Quilín fijaron una reunión extraordinaria de directorio para el próximo martes 30 de diciembre, instancia en la que el único punto a tratar será el requerimiento de hispanos y celestes.

“La ANFP encargó informes a abogados especialistas en derecho deportivo para reforzar su posición institucional. El objetivo es contar con respaldo técnico en caso de que el conflicto escale a instancias externas o derive en procesos de revisión en organismos internacionales”, agrega el medio.

Sobre lo anterior, la dirigencia del fútbol chileno plantea tres escenarios concretos:

Aplicar el reglamento que invocan Unión e Iquique, con lo cual, descenderían Deportes La Serena y Limache, Mantener los descensos que hubo en cancha, y Suspender los descensos y que la Liga de Primera 2026 se dispute con 18 equipos, con el riesgo de generar un nuevo conflicto con TNT Sports.

¿Qué equipos están contra el reclamo?

Hasta el momento, cuatro equipos se manifestaron públicamente en contra del reclamo de Unión Española e Iquique: La Serena y Limache, además de uno que recién ascendió como Deportes Concepción, y uno de los “grandes” como Universidad de Chile.