Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

ANFP pone fecha para responder a reclamo de Unión Española e Iquique: ¿Se quedan o se van?

Desde Quilín convocaron a una última reunión de directorio del 2025 para analizar la solicitud de hispanos y celestes de mantenerse en Liga de Primera.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Unión Española e Iquique reclaman para mantenerse en Liga de Primera
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTUnión Española e Iquique reclaman para mantenerse en Liga de Primera

Unión Española y Deportes Iquique tienen de la cabeza a la ANFP y al fútbol chileno con su reclamo para mantenerse en Liga de Primera la temporada 2026, al apelar a un “vacío reglamentario” para anular los descensos que hubo en cancha.

Para ello, ambos equipos sostienen que hay una contradicción normativa entre el reglamento de la corporación y las Bases del Campeonato Nacional 2025, lo que permitiría mantenerse en la máxima categoría de nuestro balompié.

Mientras está la amenaza latente de que Unión e Iquique vayan hasta la Justicia Civil, lo que atrasaría el inicio del Torneo, desde la ANFP fijaron una fecha para analizar el reclamo y decidir si es que se acepta o no su continuidad en Liga de Primera.

Revelan documento que deja colgando a la ANFP: Unión Española e Iquique en Primera

ver también

Revelan documento que deja colgando a la ANFP: Unión Española e Iquique en Primera

ANFP pone fecha para responder a reclamo de Unión e Iquique

Según dio a conocer el diario La Tercera, desde Quilín fijaron una reunión extraordinaria de directorio para el próximo martes 30 de diciembre, instancia en la que el único punto a tratar será el requerimiento de hispanos y celestes.

“La ANFP encargó informes a abogados especialistas en derecho deportivo para reforzar su posición institucional. El objetivo es contar con respaldo técnico en caso de que el conflicto escale a instancias externas o derive en procesos de revisión en organismos internacionales”, agrega el medio.

Sobre lo anterior, la dirigencia del fútbol chileno plantea tres escenarios concretos:

  1. Aplicar el reglamento que invocan Unión e Iquique, con lo cual, descenderían Deportes La Serena y Limache,
  2. Mantener los descensos que hubo en cancha, y
  3. Suspender los descensos y que la Liga de Primera 2026 se dispute con 18 equipos, con el riesgo de generar un nuevo conflicto con TNT Sports.
Publicidad

¿Qué equipos están contra el reclamo?

Hasta el momento, cuatro equipos se manifestaron públicamente en contra del reclamo de Unión Española e Iquique: La Serena y Limache, además de uno que recién ascendió como Deportes Concepción, y uno de los “grandes” como Universidad de Chile.

Lee también
"No fue lo que busqué en mi vuelta": emblema de Iquique se va al Conce
Mercado de fichajes 2026

"No fue lo que busqué en mi vuelta": emblema de Iquique se va al Conce

"Se afirman de algo que...": Concepción ataca a Unión e Iquique
Campeonato Nacional

"Se afirman de algo que...": Concepción ataca a Unión e Iquique

Movidas 2026: Iquique se refuerza con eterna promesa de la U
Mercado de fichajes 2026

Movidas 2026: Iquique se refuerza con eterna promesa de la U

Encuentran al culpable por la llegada de Salomón Rodríguez a Colo Colo
Colo Colo

Encuentran al culpable por la llegada de Salomón Rodríguez a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo