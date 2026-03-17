Uno de los jugadores que ha sido clave en el alza que ha mostrado Colo Colo en las últimas fechas es Lautaro Pastrán. El extremo llegó mal y tuvo una puesta a tono en lo físico que terminó siendo determinante para que ahora sea uno de los titulares.

Sentando al cuestionado Claudio Aquino, tuvo un impacto inmediato al entenderse bien con sus compañeros y ayudar a acelerar el juego en el mediocampo. Es por ello que ahora que es vital, sueña en grande con su futuro.

El extremo se sinceró sobre lo que se viene en su carrera y aseguró que tratará de negociar a fin de año para quedarse en el Cacique. Eso sí, con la mira puesta en un objetivo claro: Europa.

Lautaro Pastrán quiere ser campeón, quedarse en Colo Colo y de ahí saltar a Europa

Lautaro Pastrán quiere aprovechar al máximo su paso por Colo Colo. El extremo no se achica ante nada y reveló que, además de querer ser campeón, espera poder quedarse en el Cacique en 2027.

Lautaro Pastrán sueña con dar el salto a Europa, pero después de ser campeón con Colo Colo. Foto: Photosport.

En conversación con De fútbol se habla así de DSports, el refuerzo 2026 del Eterno Campeón abordó el momento que atraviesan. “Este equipo físicamente está muy preparado, tenemos jugadores con trayectoria como Arturo (Vidal) que es un líder dentro de la cancha”, lanzó de entrada.

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Tras ello, Lautaro Pastrán enfatizó en su deseo de levantar el título. “Como equipo, somos un grupo joven que tenemos esa hambre de andar bien y lograr un campeonato en este Colo Colo“.

Fue después de eso que el 10 del Cacique avisó que buscará extender su estadía en el Estadio Monumental. “Mi objetivo principal es que a fin de año nos podamos sentar con los dirigentes, evaluar y poder seguir en este club“.

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Eso sí, Lautaro Pastrán remarcó que una vez pueda darle el campeonato a Colo Colo, se ilusiona con cumplir su sueño de irse al extranjero. “Como jugador, me encantaría llegar a Europa“.

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“España o cualquiera de Europa viene bien, pero no pienso mucho en el futuro. Trato de ir fecha a fecha, con los pies en el suelo, porque no he ganado nada”, sentenció.

Lautaro Pastrán sueña con poder hacer historia en su paso por Colo Colo. El 10 ha sido vital para levantar el juego del Cacique y busca ser aún más importante para así ganarse una renovación para el 2027.

¿Cuáles son los números de Lautaro Pastrán en Colo Colo en la temporada 2026?

Tras su actuación ante Huachipato, Lautaro Pastrán llegó a los 4 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2026. En ellos no tiene goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 162 minutos dentro de la cancha.

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En resumen, Colo Colo y Lautaro Pastrán…